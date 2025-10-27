onedio
Covid Kabusu Geri Döndü! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya Açıkladı: Frankenstein Varyantı Geldi!

Ali Can YAYCILI
27.10.2025 - 18:51

Son haftalarda ülke genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşandığın ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aynı anda görülen influenza (grip), Covid-19 ve RSV virüslerinin toplumda '3’lü salgın' etkisi oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Şevket Özkaya açıklamasında, Covid-19’un 'Frankenstein varyantı' olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de görüldüğünü ve bulaşıcılığının yüksek olduğunu söyledi.

Covid 19'un "Frankenstein varyantı" Türkiye’de görüldü!

Prof. Dr. Özkaya, son dönemdeki hava şartlarına dikkat çekerek, 'Sonbahar ve yaz karışımı bir iklimin etkisiyle gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Aynı gün içerisinde dört mevsimi birden yaşıyoruz. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalık tabloları, üç farklı virüsün etkisiyle uzamış bir hal alıyor' dedi.

Covid-19’un 'Frankenstein varyantı' olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, 'Mevcut hastalarımız içinde kritik veya hayatı tehdit eden bir tablo yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve Avrupa ile Asya’da hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz' diye konuştu.

Profesör Özkaya uyardı: "Zatürre riskine dikkat"

Dr. Özkaya, grip ve Covid 19'un zatürreye dönüşme riski taşıdığını vurgulayarak, 'Grip veya Covid sonrası birçok hastamızda hastalık akciğerlere iniyor ve zatürre olarak karşımıza çıkıyor. Hastaneye yatan hasta sayısında da artış gözlemliyoruz' şeklinde konuştu.

Salgının günlük hayatı aksatmadan ancak sinsi bir şekilde yayıldığını belirten Özkaya, 'Grip ve Covid artık yatağa düşürecek kadar ağır seyretmese de günlük işlerimizi yapmayı zorlaştırıyor. Ne tam hasta ne de tam iyilik hali olmadan virüs toplumda dolaşmaya devam ediyor. Dinlenmeyen ve izolasyon uygulamayan vakalar bulaş zincirini sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkaya, vatandaşlara şu önerilerde bulundu: 'En ufak grip benzeri şikayeti olan vatandaşlarımızın evlerinde dinlenmelerini öneriyoruz. Uzamış öksürük ve nefes darlığı yaşayanların ise mutlaka doktora başvurarak akciğer röntgeni çektirmeleri ve uygun tedaviyi almaları gerekiyor.'

