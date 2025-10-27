Covid Kabusu Geri Döndü! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya Açıkladı: Frankenstein Varyantı Geldi!

Prof. Dr. Özkaya, son dönemdeki hava şartlarına dikkat çekerek, 'Sonbahar ve yaz karışımı bir iklimin etkisiyle gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Aynı gün içerisinde dört mevsimi birden yaşıyoruz. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalık tabloları, üç farklı virüsün etkisiyle uzamış bir hal alıyor' dedi.

Covid-19’un 'Frankenstein varyantı' olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, 'Mevcut hastalarımız içinde kritik veya hayatı tehdit eden bir tablo yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve Avrupa ile Asya’da hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz' diye konuştu.