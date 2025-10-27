3 Ay Yaşaması Beklenen Oğluna 31 Yaşına Kadar Bakan Brezilyalı Anne Tartışma Yarattı
Kürtaj, ötenazi gibi konular tüm dünyada etik veya kültürel bakış açılarıyla bakılan ve herkesin mütabık kalamayacağı konular. Özellikle Batı ülkelerinde etik yönüyle bakılan bu tartışmaları ateşleyen bir haber ajanslara düştü. İddialara göre Brezilyalı bir anne hidrosefali teşhisiyle doğduğunda 3 ay ömrü kaldığı söylenen oğlunu 31 yaşına kadar getirmeyi başardı. Tabii annenin bu çabası kimileri tarafından takdir edilirken 31 yaşındaki oğlunun duyu organlarının çalışmaması ve tedaviye geç kaldığı iddiaları yeni bir polemik konusu oldu. Brezilya'daki bu olay ülkemizde de sosyal medya gündemine düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya kaynaklarından yayılan haber şu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı kullanıcılar bunu bir işkence olarak nitelendirdi.
Bunu bir psikolojik rahatsızlık olarak görenler de var.
Bazıları da bunu bilemeyeceğimizi iddia etti.
Kendi gördüklerinden örnekler veren de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamilelikte bu teşhisin konup konulmadığı da konuşuldu.
Farklı düşünceler de vardı.
Alves'in mevcut sağlık durumu da tartışmaların daha da uzamasına neden oldu.
Annenin yaptığını bencillik olarak görenler de var.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın