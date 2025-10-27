onedio
3 Ay Yaşaması Beklenen Oğluna 31 Yaşına Kadar Bakan Brezilyalı Anne Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 17:32

Kürtaj, ötenazi gibi konular tüm dünyada etik veya kültürel bakış açılarıyla bakılan ve herkesin mütabık kalamayacağı konular. Özellikle Batı ülkelerinde etik yönüyle bakılan bu tartışmaları ateşleyen bir haber ajanslara düştü. İddialara göre Brezilyalı bir anne hidrosefali teşhisiyle doğduğunda 3 ay ömrü kaldığı söylenen oğlunu 31 yaşına kadar getirmeyi başardı. Tabii annenin bu çabası kimileri tarafından takdir edilirken 31 yaşındaki oğlunun duyu organlarının çalışmaması ve tedaviye geç kaldığı iddiaları yeni bir polemik konusu oldu. Brezilya'daki bu olay ülkemizde de sosyal medya gündemine düştü.

Brezilya kaynaklarından yayılan haber şu şekilde;

'Graziely Alves Régis, şiddetli hidrosefali ile doğdu ve doktorlar onun sadece 3 ay ömrü kaldığını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen, annesinin bitmek bilmeyen ilgisi sayesinde şu anda 31 yaşında, yaklaşık 1 metre boyunda ve 69 kilo ağırlığında. Göremiyor, konuşamıyor ve yürüyemiyor, ancak annesi 'Anlıyor' diyor.

Graziely'nin bağışıklık sistemi hassas ve sürekli ilgi gerektiriyor, çünkü durumu fazla sıvıyı zamanında boşaltacak bir valfin takılmasına izin vermiyor.'

Bazı kullanıcılar bunu bir işkence olarak nitelendirdi.

twitter.com

Bunu bir psikolojik rahatsızlık olarak görenler de var.

twitter.com

Bazıları da bunu bilemeyeceğimizi iddia etti.

twitter.com

Kendi gördüklerinden örnekler veren de oldu.

twitter.com
Hamilelikte bu teşhisin konup konulmadığı da konuşuldu.

twitter.com

Farklı düşünceler de vardı.

twitter.com

Alves'in mevcut sağlık durumu da tartışmaların daha da uzamasına neden oldu.

twitter.com

Annenin yaptığını bencillik olarak görenler de var.

twitter.com

👇

twitter.com
Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

