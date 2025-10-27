3 Ay Yaşaması Beklenen Oğluna 31 Yaşına Kadar Bakan Brezilyalı Anne Tartışma Yarattı

'Graziely Alves Régis, şiddetli hidrosefali ile doğdu ve doktorlar onun sadece 3 ay ömrü kaldığını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen, annesinin bitmek bilmeyen ilgisi sayesinde şu anda 31 yaşında, yaklaşık 1 metre boyunda ve 69 kilo ağırlığında. Göremiyor, konuşamıyor ve yürüyemiyor, ancak annesi 'Anlıyor' diyor.

Graziely'nin bağışıklık sistemi hassas ve sürekli ilgi gerektiriyor, çünkü durumu fazla sıvıyı zamanında boşaltacak bir valfin takılmasına izin vermiyor.'