Kayıp Bebek Çorabının Ardından Yaşananlar, Sosyal Medyanın En Tatlı Olayı Oldu!

Dilara Bağcı Peker
27.10.2025 - 09:42

Sosyal medyada bugüne kadar denk geldiğiniz en tatlı olay neydi? Yıllar sonra birbirlerini bulan arkadaşlar, tanıştıktan sonra aslında eski bir fotoğrafta denk geldiklerini öğrenenler...Bu kez tüm bu tatlı olaylara taş çıkartacak bir olay yaşandı. Bir X kullanıcısı, bebeğinin ayaklarının fotoğrafını paylaştı ve 'Üsküdar'da çorap tekini gören olursa geri dönüş yapabilir mi?' diye sordu.

Bakalım sonrasında neler yaşandı?

X tarihinin en tatlı olayı olarak tarihe geçebilecek olay, aşağıdaki paylaşımla başladı;

twitter.com

Ardından herkes seferber oldu!

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Kimileri çoraba kimileri de ayağa odaklandı :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Tabii "benim tekimi de bulur musunuz?" diyenler eksik olmadı.

twitter.com

Ve sonunda çorabın teki bulundu!

twitter.com

Fakat yanlış tariflerle yolunu şaşırdı :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Yorumlarda buluşalım! 😂

twitter.com

