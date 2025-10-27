Kayıp Bebek Çorabının Ardından Yaşananlar, Sosyal Medyanın En Tatlı Olayı Oldu!
Sosyal medyada bugüne kadar denk geldiğiniz en tatlı olay neydi? Yıllar sonra birbirlerini bulan arkadaşlar, tanıştıktan sonra aslında eski bir fotoğrafta denk geldiklerini öğrenenler...Bu kez tüm bu tatlı olaylara taş çıkartacak bir olay yaşandı. Bir X kullanıcısı, bebeğinin ayaklarının fotoğrafını paylaştı ve 'Üsküdar'da çorap tekini gören olursa geri dönüş yapabilir mi?' diye sordu.
Bakalım sonrasında neler yaşandı?
X tarihinin en tatlı olayı olarak tarihe geçebilecek olay, aşağıdaki paylaşımla başladı;
Ardından herkes seferber oldu!
👇🏻
Kimileri çoraba kimileri de ayağa odaklandı :)
👇🏻
Tabii "benim tekimi de bulur musunuz?" diyenler eksik olmadı.
Ve sonunda çorabın teki bulundu!
Fakat yanlış tariflerle yolunu şaşırdı :)
👇🏻
👇🏻
Yorumlarda buluşalım! 😂
