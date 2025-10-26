Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Bu hafta sosyal medyadaki paylaşımlara kah güldük kah sinirlendik. Neyse ki en ufak durumdan bile goygoy çıkarmayı başaranlar çoğunluktaydı. Mesela yaptığı bir yemekten, gördüğü bir yemek fotoğrafından mizah çıkaranlar...Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'haftanın en komik yemek tweetlerini' sizler için derledik.

Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nasıl komik paylaşımlar yapıldı?