Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bu hafta sosyal medyadaki paylaşımlara kah güldük kah sinirlendik. Neyse ki en ufak durumdan bile goygoy çıkarmayı başaranlar çoğunluktaydı. Mesela yaptığı bir yemekten, gördüğü bir yemek fotoğrafından mizah çıkaranlar...Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'haftanın en komik yemek tweetlerini' sizler için derledik.
Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nasıl komik paylaşımlar yapıldı?
Hazırsanız, başlayalım! 😂
Bağırtma :)
Yavaşça kaydırın.
👇🏻
Tam olarak nerede söyler misin?
:(:(
Bir şeyler eksik ama...
Bunun üzerine biraz düşüneceğiz.
👇🏻
İstemeyen var mı?
Bir gün son kez yedik ve haberimiz olmadı.
"Kelek" demek istedin galiba.
👇🏻
Karadeniz olmazsa olmaz.
Haftaya görüşmek üzere! 😂
