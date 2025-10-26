onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 16:35

Bu hafta sosyal medyadaki paylaşımlara kah güldük kah sinirlendik. Neyse ki en ufak durumdan bile goygoy çıkarmayı başaranlar çoğunluktaydı. Mesela yaptığı bir yemekten, gördüğü bir yemek fotoğrafından mizah çıkaranlar...Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'haftanın en komik yemek tweetlerini' sizler için derledik.

Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nasıl komik paylaşımlar yapıldı?

Hazırsanız, başlayalım! 😂

Hazırsanız, başlayalım! 😂
twitter.com

Bağırtma :)

Bağırtma :)
twitter.com

Yavaşça kaydırın.

Yavaşça kaydırın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tam olarak nerede söyler misin?

Tam olarak nerede söyler misin?
twitter.com

:(:(

:(:(
twitter.com

Bir şeyler eksik ama...

Bir şeyler eksik ama...
twitter.com

Bunun üzerine biraz düşüneceğiz.

Bunun üzerine biraz düşüneceğiz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İstemeyen var mı?

İstemeyen var mı?
twitter.com

Bir gün son kez yedik ve haberimiz olmadı.

Bir gün son kez yedik ve haberimiz olmadı.
twitter.com

"Kelek" demek istedin galiba.

"Kelek" demek istedin galiba.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Karadeniz olmazsa olmaz.

Karadeniz olmazsa olmaz.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere! 😂

Haftaya görüşmek üzere! 😂
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın