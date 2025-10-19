Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Sosyal medyadaki paylaşımlarla kah eğlendik kah hüzünlendik. Neyse ki bir şeyleri goygoy malzemesi yapıp bizleri gülümsetmeyi başaran kullanıcılar çoğunluktaydı. Mesela yemekleri! :)
Evet, yanlış duymadınız. Burada her hafta yemeklerle ilgili komik paylaşımlara yer veriyoruz ve haftayı leziz bir şekilde kapatıyoruz.
Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nelere gülmüşüz?
"Biz kedi ülkesiyiz" diyerek başlayalım.
Harbiden ne oldu o minik şemsiyelere?
Şu an bir aydınlanma yaşadık.
😂😂😂
Evli itemleri.
Bizim güncel açlık.
Yalambaç etmek...😂
Kedi de haksız sayılmazmış.
Başkan bu direkt...
Sarı kola eksik.
😂😂😂
Salça eksikliğinin ardından şimdi de yoğurt eksikliği başladı :(
Haftaya yeniden görüşmek üzere!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
