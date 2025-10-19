onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
19.10.2025 - 16:29

Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Sosyal medyadaki paylaşımlarla kah eğlendik kah hüzünlendik. Neyse ki bir şeyleri goygoy malzemesi yapıp bizleri gülümsetmeyi başaran kullanıcılar çoğunluktaydı. Mesela yemekleri! :)

Evet, yanlış duymadınız. Burada her hafta yemeklerle ilgili komik paylaşımlara yer veriyoruz ve haftayı leziz bir şekilde kapatıyoruz.

Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nelere gülmüşüz?

"Biz kedi ülkesiyiz" diyerek başlayalım.

"Biz kedi ülkesiyiz" diyerek başlayalım.
twitter.com

Harbiden ne oldu o minik şemsiyelere?

Harbiden ne oldu o minik şemsiyelere?
twitter.com

Şu an bir aydınlanma yaşadık.

Şu an bir aydınlanma yaşadık.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Evli itemleri.

Evli itemleri.
twitter.com

Bizim güncel açlık.

Bizim güncel açlık.
twitter.com

Yalambaç etmek...😂

Yalambaç etmek...😂
twitter.com

Kedi de haksız sayılmazmış.

Kedi de haksız sayılmazmış.
twitter.com

Başkan bu direkt...

Başkan bu direkt...
twitter.com

Sarı kola eksik.

Sarı kola eksik.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Salça eksikliğinin ardından şimdi de yoğurt eksikliği başladı :(

Salça eksikliğinin ardından şimdi de yoğurt eksikliği başladı :(
twitter.com

Haftaya yeniden görüşmek üzere!

Haftaya yeniden görüşmek üzere!
twitter.com

