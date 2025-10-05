onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 17:26

Sosyal medyada bizleri güldüren paylaşımlar bir an olsun eksik olmuyor. Kimisi yaptığı bir tespitle güldürürken kimisi de yemeklerle ilgili attığı bir tweetle güldürüyor! Evet, bizler de burada haftanın 'mizaha doyuran' en komik yemekli tweetlerine yer veriyor ve sizin de haftayı güzel bir şekilde kapatmanızı sağlıyoruz.

Bakalım bu hafta kimler yemeklerle iligli tweetleriyle güldürmeyi başarmış?

Başlıyoruz!

Bizdir...

Yavaşça kaydırın!

Kıssadan hisse.

Tanıdık geldi mi?

Sitede ilk kez linç yemeyen bir salça oranı.

Nasıl mı? 😂

Havuçlu tarçınlı cevizli şekerli unlu...

Ah eski dostum.

😂😂😂

Bu bir serpme kahvaltıymış.

Bu waffle daha ne yapsın?

Su oranı nasıl acaba?

😂😂😂

Bazen de bilimsel.

