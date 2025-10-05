Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Sosyal medyada bizleri güldüren paylaşımlar bir an olsun eksik olmuyor. Kimisi yaptığı bir tespitle güldürürken kimisi de yemeklerle ilgili attığı bir tweetle güldürüyor! Evet, bizler de burada haftanın 'mizaha doyuran' en komik yemekli tweetlerine yer veriyor ve sizin de haftayı güzel bir şekilde kapatmanızı sağlıyoruz.

Bakalım bu hafta kimler yemeklerle iligli tweetleriyle güldürmeyi başarmış?