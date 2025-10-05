onedio
Sürekli İşi Çıkan Kedilerden Cümlenin Sonuna Gelene Kadar Hafızasını Kaybedene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
05.10.2025 - 16:03

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Çok tatlı olmuş ama.

twitter.com

Tam olarak bu his.

twitter.com

Çok doğru.

twitter.com

👇

twitter.com
Şöyle 1 hafta o günlere dönüp gelsek...

twitter.com

Kedinin sesiyle okuduk.

twitter.com

Güzel bir teselli cümlesi, burdan devam.

twitter.com

👇

twitter.com

Hep meşguller çünkü.

twitter.com
Bu nasıl olabildi?

twitter.com

Bugün çocukluk özlenmiş...

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
