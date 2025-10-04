onedio
Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışından 10. Sınıftan Sonra Yönünü Kaybedene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
04.10.2025

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Kameraya yansımışım.

twitter.com

Doğrusunu unuttuk.

twitter.com

Alıver kucağına.

twitter.com

Mesele kurabiye değil.

twitter.com
👇

twitter.com

Duymamıştır belki...

twitter.com

20 dakika sürüyor bizim gizem.

twitter.com

👇

twitter.com

Bir de dışardakilere sor.

twitter.com
👇

twitter.com

Bir şeylerin olması için bir şeyler yapmak gerektiğini farkettik.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
