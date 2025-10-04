Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışından 10. Sınıftan Sonra Yönünü Kaybedene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
Kameraya yansımışım.
Doğrusunu unuttuk.
Alıver kucağına.
Mesele kurabiye değil.
👇
Duymamıştır belki...
20 dakika sürüyor bizim gizem.
👇
Bir de dışardakilere sor.
👇
Bir şeylerin olması için bir şeyler yapmak gerektiğini farkettik.
Yarın görüşürüz 👋
