Gözümüz Tavuk Döneri Aradı: Dünyanın En İyi Dürümleri Belli Oldu

Gözümüz Tavuk Döneri Aradı: Dünyanın En İyi Dürümleri Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 15:38

TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu olarak yerel lezzetleri tanıtmayı ve yaşatmayı hedefliyor. Bu kapsamda yerel lezzetleri listelediği eğlenceli paylaşımlar yapan TasteAtlas, kimi zaman da uluslararası tartışmalara neden oluyor. Özellikle de Türkiye ve Yunanistan arasında!

Lezzet sıralamalarını yakından takip ettiğimiz TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi dürümlerini listeledi. Bizim gözlerimiz et döner veya tavuk döneri listede aradı fakat bambaşka bir lezzetle karşılaştı.

Bakalım dünyanın en iyi dürümleri arasına seçilen lezzetimiz hangisi oldu?

Kaynak: TasteAtlas

Tantuni, dünyanın en iyi 3.dürümü seçildi!

Tantuni, dünyanın en iyi 3.dürümü seçildi!

TasteAtlas, geçtiğimiz saatlerde 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü' listesini yayınladı ve bu liste bizlere de sürpriz oldu. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti, sokak lezzetleri denince aklımıza gelen ilk isim olan tavuk döner ve/veya et döner ise listede yer almadı!

Mersin yöresine özgü bir lezzet olarak karşımıza çıkan daha sonra tüm Türkiye'nin de tutkunu olduğu tantuni, 4.4 puan ile listenin üçüncü sırasına yerleşti. Birinci sırada ve ikinci sırada yer alan diğer lezzetler ise 4.5 puan aldı.

Bakalım TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesi nasıl şekillenmiş?

Bakalım TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesi nasıl şekillenmiş?

Yunanistan'ın Gyros'u aslında bizlere pek de yabancı değil. Yunanca 'dönmek' anlamına gelen 'gheereezo' kelimesinden türetilen Gyros gerek ismiyle gerek tarifiyle dönerimize oldukça benziyor. Yunanistan'da yaygın bir sokak lezzeti olan Gyros, etin ince dilimler halinde kesilmesi ve genellikle tzatziki, domates, soğan, marul ve salatalıkla birlikte ekmeğin arasında konulmasıyla yapılıyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
