Gözümüz Tavuk Döneri Aradı: Dünyanın En İyi Dürümleri Belli Oldu
TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu olarak yerel lezzetleri tanıtmayı ve yaşatmayı hedefliyor. Bu kapsamda yerel lezzetleri listelediği eğlenceli paylaşımlar yapan TasteAtlas, kimi zaman da uluslararası tartışmalara neden oluyor. Özellikle de Türkiye ve Yunanistan arasında!
Lezzet sıralamalarını yakından takip ettiğimiz TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi dürümlerini listeledi. Bizim gözlerimiz et döner veya tavuk döneri listede aradı fakat bambaşka bir lezzetle karşılaştı.
Bakalım dünyanın en iyi dürümleri arasına seçilen lezzetimiz hangisi oldu?
Kaynak: TasteAtlas
Tantuni, dünyanın en iyi 3.dürümü seçildi!
Bakalım TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesi nasıl şekillenmiş?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
