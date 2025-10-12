Gözümüz Tavuk Döneri Aradı: Dünyanın En İyi Dürümleri Belli Oldu

TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu olarak yerel lezzetleri tanıtmayı ve yaşatmayı hedefliyor. Bu kapsamda yerel lezzetleri listelediği eğlenceli paylaşımlar yapan TasteAtlas, kimi zaman da uluslararası tartışmalara neden oluyor. Özellikle de Türkiye ve Yunanistan arasında!

Lezzet sıralamalarını yakından takip ettiğimiz TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi dürümlerini listeledi. Bizim gözlerimiz et döner veya tavuk döneri listede aradı fakat bambaşka bir lezzetle karşılaştı.

Bakalım dünyanın en iyi dürümleri arasına seçilen lezzetimiz hangisi oldu?

Kaynak: TasteAtlas