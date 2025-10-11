onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
11.10.2025 - 09:27

İlgi çekmek ya da farklı olmak isterken sınırları bir hayli zorlayan lüks restoran sunumları ile karşınızdayız. Tuvalet konseptli restorandan yumurtalı martiniye bu turda yok yok... Midenizi de sinirlerinizi de zorlayacak bu lezzet turunun açlığınızı unutturacağını da söylemeden geçmeyelim. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun...

1. Çok açsanız, bir kürek makarna ile başlayalım turumuza!

Bol lezzet ve büyük porsiyon arıyorsanız, kürekte sunum tam size göre!

2. Daha önce duymuş muydunuz: Haşlanmış yumurta martini

Martini bardağından ne istiyorsunuz? Biz martini bardağında tatlıyı, atıştırmalığı kabullenmekte zorlanırken bir de bu çıktı başımıza...

3. Bir bardak fasulye?

Zaten fasulyeyi içmek en iyisi!

4. Tayvan'a giderseniz deneyin: Poop Restaurant

5. Kağıtta humus mu?

Yoksa siz pişirme kağıdına sarılmış humus yemediniz mi hâlâ?

6. Biraz da nostalji: Un eleğinde ekmek içi çorba

Çeyizinizden çıkarın hanımlar, eski ahşap elekleri değerlendiriyoruz.

7. Tatlı krizine girenler burada mı?

Tamamını tek başına yemek imkansız... Tabii yine de yiyecekseniz, doktor kontrolünde olun, deriz.

8. Tavada kahvaltı: Sizce de fazla özensiz değil mi?

Demir tavada ikram edilen kahvaltı, müşterilere zor anlar da yaşatmış üstelik. Sapını tutmak zorunda kalan müşteriler yemeklerinin hareket etmemesi için fazlaca mücadele etmek zorunda kalmışlar.

9. Bu işte bir terslik yok mu?

Kızartma sepetinde balık, çay fincanında salata... Afiyet olsun.

10. Masadan kazırsınız artık...

Son dönemlerin hızla büyüyen trendiyle karşınızdayız. Tatlıyı masadan yemek mi daha zor, masa örtüsünün tozlarını yediğini bilmek mi?

11. Doğru yolu varmış gibi: Donutta kahve içmenin 3 yanlış yolu 👇

12. İşin kolayını bilenlerde bugün!

Yemeği tavada ikram et, salatayı kesme tahtasında bırak... Servisin hızlı olduğuna eminiz!

13. Merdaneden mideye!

Şimdi ise söz sizde! Bu haftanın lezzet turunda sizi en çok geren sunum hangisi oldu? Asla yemem dediğiniz lezzetle yorumlarda buluşalım. 👇

