Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
İlgi çekmek ya da farklı olmak isterken sınırları bir hayli zorlayan lüks restoran sunumları ile karşınızdayız. Tuvalet konseptli restorandan yumurtalı martiniye bu turda yok yok... Midenizi de sinirlerinizi de zorlayacak bu lezzet turunun açlığınızı unutturacağını da söylemeden geçmeyelim. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun...
1. Çok açsanız, bir kürek makarna ile başlayalım turumuza!
2. Daha önce duymuş muydunuz: Haşlanmış yumurta martini
3. Bir bardak fasulye?
4. Tayvan'a giderseniz deneyin: Poop Restaurant
5. Kağıtta humus mu?
6. Biraz da nostalji: Un eleğinde ekmek içi çorba
7. Tatlı krizine girenler burada mı?
8. Tavada kahvaltı: Sizce de fazla özensiz değil mi?
9. Bu işte bir terslik yok mu?
10. Masadan kazırsınız artık...
11. Doğru yolu varmış gibi: Donutta kahve içmenin 3 yanlış yolu 👇
12. İşin kolayını bilenlerde bugün!
13. Merdaneden mideye!
