Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 22:00

Bu tasarımların dünyasında estetik ya da kullanışlılık aramayın... Zira, karşınızda öyle tasarımlar var ki sıradanlığın ötesine geçip hayal gücünüzün en uç noktalarına dokunuyor. Peki gözlerinizi kamaştıracak, zihninizdeki sınırları zorlayacak ve belki de kafanızı karıştıracak cinsten, sıra dışı tasarımlarla dolu bir sanat turuna çıkmaya ne dersiniz? Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz tasarımlar, arasında favoriniz hangisi olacak?

Şimdi gözlerinizi iyi açın, başlıyoruz

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

1. İşte, karşınızda yeni gelinleri kıskandıracak o klozet kapağı!

1. İşte, karşınızda yeni gelinleri kıskandıracak o klozet kapağı!

Kayınvalideye özel tasarlanan bu kapaklar tam 49,99 dolar!

2. Dövme mi yaptıracaksınız?

2. Dövme mi yaptıracaksınız?

Bir kere daha düşünseniz iyi edersiniz. Zira, doğru dövmeyi ve dövmeciyi bulmak artık hayati.

3. Güneş gözlüğünüzü artık asla evde unutmayacaksınız!

3. Güneş gözlüğünüzü artık asla evde unutmayacaksınız!

Beyler, aradığınız o göz alıcı saç modelini bulduk. Hayırlı tıraşlar...

4. Mideniz bayram edecek: Ayakkabıdan ziyafet!👇

5. Fast food dünyasını sarsan moda akımı!

5. Fast food dünyasını sarsan moda akımı!

İnanması zor da olsa aklınıza gelen her fast food markası için özel bir tasarım var!

6. Moda dünyasını biraz daha zorlamaya ne dersiniz?

6. Moda dünyasını biraz daha zorlamaya ne dersiniz?

İşte kulağınızın üstündeki eksik. Sahi, böyle bir küpe takar mıydınız?

7. 2026'ya küçük bir sürpriz hazırladık!

7. 2026'ya küçük bir sürpriz hazırladık!

Hayatınızda bu kadar minnoş ve güler yüzlü yılbaşı ağacı görmüş olamazsınız.

8. Gözler üzerinizde!

8. Gözler üzerinizde!

Dikkatli bakın, o da size bakıyor!

9. Selim Beyden başkası tasarlamış olamaz!

9. Selim Beyden başkası tasarlamış olamaz!

Bunu nasıl başkasına kaptırdı bilmiyoruz ama biz yine de burada bir Selim Bey dokunuşu var deriz!

10. Bilin bakalım bu ne?

10. Bilin bakalım bu ne?

Fazla bekletmeden söyleyelim; karşınızdaki insan saçından yapılmış antika bir şapka!

11. Tavşan kaç... 👇

12. Ayağımı yerden kessin yeter!

12. Ayağımı yerden kessin yeter!

Lüks aramıyorum diyenler için konforsuz bir yolculuk vadeden eşsiz bir model!

13. Son durak: Oturmaz mıydınız, şöyle?

13. Son durak: Oturmaz mıydınız, şöyle?

Söz sizde, yorumlarda buluşalım: Sizin favoriniz hangisi?

