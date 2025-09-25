Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Hayal gücünüzü altüst edecek bi' acayip tasarımlarla sanatsal bir tura hazır olun! Gözlerinizi zorlayacak ve belki de aklınızı karıştıracak cinsten tasarımlar, mantığınızı da sorgulamanıza neden olacak! Hatta bazılarının tuhaflığı karşısında ise “Bunu kim, neden yaptı?” demekten kendinizi alamayacaksınız.
Burada estetik veya kullanışlılık aramayın... Zira sizin için Reddit'ten derlediğimiz tasarımların tek amacı göz kanatmak! Sofranızı şenlendirecek insan eli şeklindeki çatal bıçak takımından sakatat ayakkabıya bu turda yok yok...
Şimdi gözlerinizi iyice açın, başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Balıkçı Hasan Bey'in evindeki Mimar Selim Bey tasarımı!
2. Tarz dediğin bu olsa gerek: İşte karşınızda anatomik ayakkabı
3. Diorama sanatında son nokta!
4. Gucci sosis yemedik de demeyiz artık!
5. Böyle bir çatal-bıçak takımı görmediniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İllüzyon mu, yoksa gerçek mi?
7. Tasarım demişken!
8. "Kendimi sıkışmış hissediyorum"
9. Moda dünyasının son trendi: Dalgıç çantası
10. İskelet sistemine bir de böyle bakın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Vertigo banyo!
12. Sizce Salvador Dali, görse ne derdi?
13. Son durak: Yeni gelin sunumlarında son nokta olmaya hazır!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
12 Numara için Salvador Dali de benim gibi " yok a... a... " derdi kesin.