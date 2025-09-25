onedio
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
25.09.2025 - 13:55
25.09.2025 - 13:55

Hayal gücünüzü altüst edecek bi' acayip tasarımlarla sanatsal bir tura hazır olun! Gözlerinizi zorlayacak ve belki de aklınızı karıştıracak cinsten tasarımlar, mantığınızı da sorgulamanıza neden olacak! Hatta bazılarının tuhaflığı karşısında ise “Bunu kim, neden yaptı?” demekten kendinizi alamayacaksınız. 

Burada estetik veya kullanışlılık aramayın... Zira sizin için Reddit'ten derlediğimiz tasarımların tek amacı göz kanatmak! Sofranızı şenlendirecek insan eli şeklindeki çatal bıçak takımından sakatat ayakkabıya bu turda yok yok... 

Şimdi gözlerinizi iyice açın, başlıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

1. Balıkçı Hasan Bey'in evindeki Mimar Selim Bey tasarımı!

1. Balıkçı Hasan Bey'in evindeki Mimar Selim Bey tasarımı!

Tasarım denilince Mimar Selim Bey'e atıfta bulunmadan olmaz değil mi? Zira, bu sınır tanımamak denilince akla hep o geliyor.

2. Tarz dediğin bu olsa gerek: İşte karşınızda anatomik ayakkabı

2. Tarz dediğin bu olsa gerek: İşte karşınızda anatomik ayakkabı

Bildiğiniz bütün moda akımlarını unutun... Çünkü bu midenizi bile zorlayacak. Peki, bu ayakkabıyı kim giymek ister?

3. Diorama sanatında son nokta!

3. Diorama sanatında son nokta!

Gerçekçi LED duman ve ışık efekti veren USB ile çalışan diorama maket gerçekten de bir 'İkiz Kuleler Anıt Modeli'

4. Gucci sosis yemedik de demeyiz artık!

4. Gucci sosis yemedik de demeyiz artık!

Markalı lezzet... Afiyet olsun efendim!

5. Böyle bir çatal-bıçak takımı görmediniz...

6. İllüzyon mu, yoksa gerçek mi?

6. İllüzyon mu, yoksa gerçek mi?

Gerçek saç tasarımcılarından bir yorum alalım hemen.

7. Tasarım demişken!

7. Tasarım demişken!

Başımıza daha neler gelecek neler?

8. "Kendimi sıkışmış hissediyorum"

8. "Kendimi sıkışmış hissediyorum"

İş yerinde üstlerinizle yaşadığınız o hoş sohbet sırasında saç diplerinizden sizi saran o his daha nasıl anlatılabilirdi ki!

9. Moda dünyasının son trendi: Dalgıç çantası

9. Moda dünyasının son trendi: Dalgıç çantası

Gardırobunuzdaki eksiği sonunda bulduk, değil mi?

10. İskelet sistemine bir de böyle bakın!

10. İskelet sistemine bir de böyle bakın!

Yosun tutmuş kemikleri anımsatan gülen iskeletin neşesi sizi de sardı mı peki?

11. Vertigo banyo!

11. Vertigo banyo!

'İyi görünüyorsun' diyen aynanın bile motive edemeyeceği o banyo!

12. Sizce Salvador Dali, görse ne derdi?

12. Sizce Salvador Dali, görse ne derdi?

Belleğin Azmi ya da Eriyen Saatler adlı tablonun bu versiyonu sanat dünyasını bir hayli üzmüş olmalı.

13. Son durak: Yeni gelin sunumlarında son nokta olmaya hazır!

13. Son durak: Yeni gelin sunumlarında son nokta olmaya hazır!

Jilet ve dikenli telli klozet kapağına neden ihtiyaç duydunuz ki?

Shot

12 Numara için Salvador Dali de benim gibi " yok a... a... " derdi kesin.