onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hangi Parmağa Hangi Yüzük Takılır? Astrolojiye Göre Doğru Parmağa Takılan Yüzük Hayatınızı Değiştirebilir

Hangi Parmağa Hangi Yüzük Takılır? Astrolojiye Göre Doğru Parmağa Takılan Yüzük Hayatınızı Değiştirebilir

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 22:16

İçerik Devam Ediyor

Hangi parmağınıza yüzük takıyorsunuz? Bu bir tesadüf değil, yüzük taktığınız parmak hayatınızda neye ihtiyacınız olduğunu anlatıyor. Her bir parmağın gezegenlerle eşleştirildiğini biliyor muydunuz? Vücudumuzdan geçen gezegen akslarını aktif etmek için yüzük taktığınız parmağa dikkat edin. Doğru ritüelle hayatınızdaki eksiği bulabilir, hayattan istediğiniz karşılığı da alabilirsiniz. Gelin, astrolog Burcu Gürbüz Şen'in bu konu hakkında yaptığı açıklamalara birlikte göz atalım. 

Peki, aşk için hangi parmağa yüzük takmalı? Zenginlik için hangi parmağa yüzük takmalı? 

Kaynak: Instagram / Burcu Gürbüz Şen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, yüzük taktığınız parmakların size verdiği mesajlar👇

Yüzük Taktığınız Parmak Aşk mı, Para mı, Yoksa Cesaret mi Vadediyor?

Yüzük Taktığınız Parmak Aşk mı, Para mı, Yoksa Cesaret mi Vadediyor?

Hangi parmağınıza yüzük takacağınızı seçerken aktif etmek istediğiniz enerjiye odaklanın. İşte, astrolog Burcu Gürbüz Şen'in anlatımıyla taktığınız yüzüğün size vadettiği enerji: 

  • Serçe parmak: Merkür parmağıdır. Ticaret ve zenginlik evini aktif eden seçe parmak Merkür'den aldığı enerji ile hayatımıza İletişim, ticaret, zenginlik getirir.

  • Yüzük parmağı: Güneş parmağıdır. Kalp çizgimizle bağlantılı olan Güneş parmağı, İlişkiler, ün ve tanınırlık ile ilişkilidir.

  • Orta parmak: Satürn parmağıdır. Disiplin, düzen ve istikrar sorunları yaşayanlar için aktif edilmesi gereken enerjileri barındırır.

  • İşaret parmağı: Jüpiter parmağıdır. Bilgi ve bilgelik ile ilişkili olan işaret parmağı eğitim ve ilerleme konusunda destek olabilir.

  • Baş parmak: Hem Mars hem de Venüs ile ilişkilidir. Cesaret problemleri yaşayanlar, iş ya da özel hayatında motivasyon eksikliği olanların yüzük takması gereken parmaktır.

Peki, Hangi Parmağa Hangi Taş Takılmalı?

Peki, Hangi Parmağa Hangi Taş Takılmalı?

  • Baş parmağa yüzük takmak, güç, irade, öz güven ve liderlik özelliklerini ön plana çıkarır. Enerjiyi artırmak için yakut, akik veya kırmızı mercan gibi taşlar tercih edilebilir. Metaller açısından ise altın prestij ve güç, bakır enerji akışı, bronz ise dayanıklılık sağlar.

  • İşaret parmağı, ambisyon, otorite, prestij ile liderlik özelliklerini güçlendirir. Bu parmağa lapis lazuli, turkuaz veya ametist gibi taşlar takmak zihinsel berraklığı ve otorite hissini destekler. Altın başarı ve güç, gümüş ise denge ve uyum sağlar.

  • Orta parmak, denge, sorumluluk, disiplin ile ciddiyet enerjisini artırır. Onu destekleyen taşlar arasında oniks, hematit ve obsidyen bulunur. Metal olarak ise platinyum veya gümüş tercih edilirse disiplin ve denge enerjisi artar.

  • Yüzük parmağı, aşk, sevgi, estetik ve romantik ilişkilerle bağlantılıdır. Bu parmağa yakut, sitrin veya pembe kuvars gibi taşlar takmak sevgi ve bağlılık enerjisini yükseltir. Altın, Güneş enerjisini, rose gold ise Venüs’ün aşk ve estetik enerjisini güçlendirir.

  • Serçe parmak, iletişim, zeka, sosyal beceri ile fikir alışverişinde hızlı düşünme yeteneğini destekler. Takılabilecek taşlar arasında akik, ametist ve mavi topaz bulunur. Metal olarak gümüş ve beyaz altın tercih edilirse iletişim ve zihinsel uyum artar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın