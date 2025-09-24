Hangi Parmağa Hangi Yüzük Takılır? Astrolojiye Göre Doğru Parmağa Takılan Yüzük Hayatınızı Değiştirebilir

Hangi parmağınıza yüzük takıyorsunuz? Bu bir tesadüf değil, yüzük taktığınız parmak hayatınızda neye ihtiyacınız olduğunu anlatıyor. Her bir parmağın gezegenlerle eşleştirildiğini biliyor muydunuz? Vücudumuzdan geçen gezegen akslarını aktif etmek için yüzük taktığınız parmağa dikkat edin. Doğru ritüelle hayatınızdaki eksiği bulabilir, hayattan istediğiniz karşılığı da alabilirsiniz. Gelin, astrolog Burcu Gürbüz Şen'in bu konu hakkında yaptığı açıklamalara birlikte göz atalım.

Peki, aşk için hangi parmağa yüzük takmalı? Zenginlik için hangi parmağa yüzük takmalı?

Kaynak: Instagram / Burcu Gürbüz Şen