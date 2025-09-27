onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
27.09.2025 - 08:58

Lüks restoranların “sanat eseri” diyerek sunduğu tabakların iştah açmayı bir kenara bırakıp hayatı sorgulattığına şahit oldunuz mu? Bu lezzetler hayatınızın şokunu yaşatacak! Tadı damağınızda kalacak klozette kanattan kurutma askısında romantik sunumlara bu lezzet turunda yok yok... 

Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun.

1. Şöyle kocaman bir saksı çorbaya ne dersiniz?

Çorba dediğin de saksıda içilir zaten.

2. İşte ziyafet: Klozette kanat!

Sahiden bunu yemeye hazır mısınız?

3. Taş devri konsepti

Konsept çağ dışı kalmış olsa da enfes görünmüyor mu?

4. Ve karşınızda yanar dönerli bruschetta!

Bu raflar duvara asılmadan hemen önce bruschetta tabağına dönüşmüş. Maytaplarla süslenmesi de ziyafete renk katmış diyebiliriz.

5. İşte patates kızartmasının en eğlenceli hali!

En iyisi önce döndürün sonra yiyin.

6. Hep kavun içi dondurma mı yiyecektik canım!

Bu kez menüde hindistan cevizinde karides var.

7. Ev konforunda ziyafet!

Kahvaltıyı teflon tavada yapmayı kim istemez ki?

8. Bambu çubukta ziyafet!

İçi oyulmuş bambu çubukta ziyafet sınırlarınızı zorladı mı?

9. Kurutma rafında romantik bir sunum!

Baş başa bir akşam yemeği için evde denemeyi sakın unutmayın.

10. Pizza mı şimdi bu?

Etli etmek sunumlarımıza özenen İtalyanlar size de afiyet olsun.

11. Alttaki tabağı neden kullanmadınız?

Tamam tamam, makarna tavada gelince porsiyonlarınızın büyük olduğuna inandık.

12. İşte beklediğimiz şıklık!

Sunum harika ama porsiyon biraz küçük gibi... Mesela salata size de çok gelebilir, dikkat edin!

13. E biz bunu evde de yapardık?

Şık bir 5 yıldızlı otel restoranında 17 euro ödenen bu lezzet; teneke kutu ve paket cips sunumuyla görenleri şoka uğratmaya devam ediyor. 

Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım.

