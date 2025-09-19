Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks restoranlara verdiğiniz paranın karşılığı aldığınızı hissetmenizi sağlayacak sınır tanımaz sunumlara hazır olun! Onlar sizi şaşırtmanın bir yolunu bulacaklar, siz ise binlerce liralık hesap ödeyeceksiniz. Öyle ki tabak yerine bardakta sunulan yemekler, balığın ağzından midenize gidecek tatlar ve içmelere doyamayacağınız matcha latte ile bu lezzet turu hem midenizi hem sinirlerinizi zorlayacak. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz bi' acayip lezzet turu başlıyor... Bakalım, 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa, afiyet olsun.
1. Balığın ağzında midenize!
2. Dişinize dikkat, zira domatesin altındaki ekmek değil!
3. Matcha latte çılgınlığı çorba kaselerine taşındı...
4. Yoksa siz hâlâ taşta pişmiş yumurta yemediniz mi?
5. Şık ama mantık dışı...
6. Bu restoranda kimse aç kalmıyor!
7. "Martinimin içinde salatalık salatası var."
8. Banyo fayansından tabak olur mu?
9. Şimdi bu yenilecek mi, içilecek mi?
10. Tiramisu latte istediğimi söylediğimde kastettiğiniz bu muydu?
11. Yemyeşil bir sunum!
12. Bir kova salataya kim hayır der ki...
13. Son durak: Tavada İtalyan zarafeti
