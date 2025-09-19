onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 10:45

Lüks restoranlara verdiğiniz paranın karşılığı aldığınızı hissetmenizi sağlayacak sınır tanımaz sunumlara hazır olun! Onlar sizi şaşırtmanın bir yolunu bulacaklar, siz ise binlerce liralık hesap ödeyeceksiniz. Öyle ki tabak yerine bardakta sunulan yemekler, balığın ağzından midenize gidecek tatlar ve içmelere doyamayacağınız matcha latte ile bu lezzet turu hem midenizi hem sinirlerinizi zorlayacak. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz bi' acayip lezzet turu başlıyor... Bakalım, 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Balığın ağzında midenize!

Nereden aklınıza geldi iki balığı bağlayıp ağzına yemek tutuşturmak? Ya da neden aklınıza geldi, diye mi sormalıydık?

2. Dişinize dikkat, zira domatesin altındaki ekmek değil!

Üstelik müşterilere göre bruschetta'lar 'Muhtemelen yolun karşısındaki plajdan getirdikleri taşların üzerinde koyuluyor.'

3. Matcha latte çılgınlığı çorba kaselerine taşındı...

'Öyle bir bardak latte yetmez' diyenler, artık ayılmak için matcha'nın kübüne dalıyor.

4. Yoksa siz hâlâ taşta pişmiş yumurta yemediniz mi?

5. Şık ama mantık dışı...

Az sonra üzerinize akacak olan yağı saymazsak her şey kontrol altında.

6. Bu restoranda kimse aç kalmıyor!

Peki, menüde ne varsa getir dediğinizde aldığınız hizmetten memnun musunuz?

7. "Martinimin içinde salatalık salatası var."

Ne güzel işte! Martini bardağında salata yemedik de demezsiniz artık...

8. Banyo fayansından tabak olur mu?

Tadilat sonrası elinde kalan malzemeyi değerlendiren mekan sahibinin ticari zekasını tartışmamıza gerek var mı?

9. Şimdi bu yenilecek mi, içilecek mi?

Ama merak etmeyin tadı pek bir güzelmiş.

10. Tiramisu latte istediğimi söylediğimde kastettiğiniz bu muydu?

Deneyen var mı? Biz merak ettik vallahi...

11. Yemyeşil bir sunum!

Kesme tahtasında sunuma daha ne kadar devam edeceksiniz ki olmuyor işte!

12. Bir kova salataya kim hayır der ki...

Bir kova salata ikramı için kendinizi inek gibi hissetmenize gerek yok canım...

13. Son durak: Tavada İtalyan zarafeti

Şimdi söz sizde, favori lezzetiniz için yorumlarda buluşalım!

