Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks restoranların “yaratıcılık” anlayışı bazen göz alıcı olmaktan çıkıp, göz kanatıcı oluyor. Öyle ki belki de binlerce liralık hesap ödeyeceğiniz masaya gelen tabak, damağınızı değil sabrınızı test ediyor. Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz bi' acayip lezzet turunda ise geyik boynuzunda et sunumundan saksıdaki lezzetlere yok yok... Bakalım, haftanın ziyafeti hayal kırıklığına dönüştüren 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa, afiyet olsun.
1. Niş bir lezzet ile turumuza başlayalım: Boynuz üzerinde ziyafet!
2. "Buzlu badem..." değil, buz gibi karides!
3. Bazen döke saça yemek gerek...
4. Yoksa siz hâlâ saksıda tatlı yemediniz mi?
5. Viski ve biftek mi? Hem de aynı bardakta!
6. Liverpool'da yumurta böyle yenir!
7. Altı delikli kutuda salata...
8. Bunu beğendiyseniz, Türkiye'ye bekleriz!
9. İşte, karşınızda kürek dolusu ziyafet
10. Meze sunumunda çığır aşan yenilik...
11. Krema ve dondurmayı masaya akıtmayan hesap ödemiyor!
12. Bir Meksika klasiği: Askıda taco
13. Son lezzet durağı İtalya'da teknoloji var: Drone ile pizza sunumu
