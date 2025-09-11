Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks restoranların “yaratıcılık” anlayışı bazen göz alıcı olmaktan çıkıp, göz kanatıcı oluyor. Öyle ki belki de binlerce liralık hesap ödeyeceğiniz masaya gelen tabak, damağınızı değil sabrınızı test ediyor. Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz bi' acayip lezzet turunda ise geyik boynuzunda et sunumundan saksıdaki lezzetlere yok yok... Bakalım, haftanın ziyafeti hayal kırıklığına dönüştüren 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun.