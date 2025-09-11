onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 11:29

Lüks restoranların “yaratıcılık” anlayışı bazen göz alıcı olmaktan çıkıp, göz kanatıcı oluyor. Öyle ki belki de binlerce liralık hesap ödeyeceğiniz masaya gelen tabak, damağınızı değil sabrınızı test ediyor. Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz bi' acayip lezzet turunda ise geyik boynuzunda et sunumundan saksıdaki lezzetlere yok yok...  Bakalım, haftanın ziyafeti hayal kırıklığına dönüştüren 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun.

1. Niş bir lezzet ile turumuza başlayalım: Boynuz üzerinde ziyafet!

Boynuz üzerinde servis edilen geyik eti ve ağaç likeni bize biraz abartı ve vahşice gelse de deneme şerefine nail olanların yüzü gülüyor.

2. "Buzlu badem..." değil, buz gibi karides!

Karidesimi buz gibi yerim diyenler için hazırlanan konsept, ağızları dondurmuş keseyi yakmış olabilir.

3. Bazen döke saça yemek gerek...

Görünen o ki New Jersey'de tavuğun sosu yere akınca makbul oluyormuş!

4. Yoksa siz hâlâ saksıda tatlı yemediniz mi?

Tapzate meyveleri saksıdan dalından toplamak isteyenler için ilginç bir tecrübe olacak gibi görünüyor. Şehirde köy yaşamını özlüyorsanız, siz de deneyin deriz.

5. Viski ve biftek mi? Hem de aynı bardakta!

Bardakta sunulan biftek sizi şaşırttıysa, bir de bu sunumu beğenen müşterilerin yorumuna göz atalım. İşte bu lezzetin yaşattığı his: 'Islak biftek ve dana viskisi.'

6. Liverpool'da yumurta böyle yenir!

Kahvaltınız kürekle gelince bolca yiyeceğinizi düşünebilirsiniz, ama Liverpool'da yanılabilirsiniz.

7. Altı delikli kutuda salata...

Meksika restoranındaki bu salata sunumu fazla özensiz ve her an altından sosu akacakmış gibi görünüyor.

8. Bunu beğendiyseniz, Türkiye'ye bekleriz!

Barbekü ya da masa ızgarasına 'Gerçekten müthiş bir deneyim' diyen müşterilerin Türkiye'ye gelmesi şart. Zira Avrupa'da bunu beğendiyseniz, burada yenilecek çok kebap ve cızırdatacak çok mangal var.

9. İşte, karşınızda kürek dolusu ziyafet

'Ben öyle kolay doymam' diyorsanız, hamburger ve patatesi kürekle sunan bir restorana gidebilirsiniz. Lakin bu kürek pek hijyenik olmayabilir.

10. Meze sunumunda çığır aşan yenilik...

Sahiden biz bunu görmemiş olalım, siz de gidip tabak falan alın yahu!

11. Krema ve dondurmayı masaya akıtmayan hesap ödemiyor!

Krep tahtası fikri fena olmayabilir ama sunum daha özel olmalıydı sanki...

12. Bir Meksika klasiği: Askıda taco

Yemekleri mandallamak kimin, nereden aklına gelmiş olabilir ki?

13. Son lezzet durağı İtalya'da teknoloji var: Drone ile pizza sunumu

