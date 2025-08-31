onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 23:59

Pek çok lüks ve yüksek fiyatlı restoran, yemeklerini sanki birer sanat eseriymiş gibi sunmayı seçer. Ancak, bazen aşırı 'yaratıcılık' devreye girer ve sonuç olarak hem mideyi hem de sinirleri test eden yemekler ortaya çıkar. Bu haftaki lezzet turumuzda, musluktan akan yemek ziyafetinden poşette Meksika lezzetlerine yok yok... Peki bu hafta, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 farklı sunum arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın Bi' Acayip Sunumlarına da Göz Atmayı Unutmayın👇

1. İçiyor musunuz, yiyor musunuz?

1. İçiyor musunuz, yiyor musunuz?

Müşteri memnuniyeti için çıkılan yolda gelinen son nokta... Sahi, bunu ne düşünerek yaptınız ki?

2. İşte karşınızda bir Los Angeles lezzeti!

2. İşte karşınızda bir Los Angeles lezzeti!

Böyle bir sunum karşısında ne yapardınız? Zira bu sunum, bazı müşterilere 'çöp kutusundan çıkarılmış gibi' hissetirmiş.

3. Geldik tadım menüsüne ama ne tadım...

4. Fikir güzel, bu kez da bardak fazla!

4. Fikir güzel, bu kez da bardak fazla!

Kimi mekanda tabak, bardak bile bulamıyoruz... Kimisinde ise hem bardak var hem hindistan cevizi!

5. Sunum dediğin...

5. Sunum dediğin...

Sınırsız patlamış mısırı kim istemez ki. Bu dev patlamış mısır makinesi ile gerçekten 'En mutlu saatleri' yaşayabilirsiniz.

6. Ne yaşıyor ve yaşatıyorsunuz: Yemeği poşete koymak mı?

6. Ne yaşıyor ve yaşatıyorsunuz: Yemeği poşete koymak mı?

Ev tipi Meksika yemeği vadederken, kalan yemekleri bir poşete toplamayı kast etmiş olamazlar, değil mi?

7. Tavaydı tencereydi derken sıra kovaya geldi!

7. Tavaydı tencereydi derken sıra kovaya geldi!

Siz de bol bol yiyin efendim... Afiyetle!

8. Mutlu yıl dönümleri...

8. Mutlu yıl dönümleri...

Sadece Türkiye'de olur sandığımız o kutlama konsepti kimleri şaşırttı?

9. Burger değil, yanar dönerli bir şeyler...

10. Kepçe dolusu lezzet!

10. Kepçe dolusu lezzet!

'Ülkemizden de bir lezzet şöleni gelmez mi?' diyorsanız, elbette geldi!

11. Bir kutu tacoya ne dersiniz?

11. Bir kutu tacoya ne dersiniz?

Bize porsiyon biraz az geldi, yoksa sunum fena değil!

12. Tava sunumu yok mu sandınız?

12. Tava sunumu yok mu sandınız?

Bol bereketli bir sunumla karşınızdayız. Üstelik bu, çoğumuzun hayallerini süsleyen o ziyafet!

13. Son durak: Musluktan akan ziyafet!

13. Son durak: Musluktan akan ziyafet!

Aradığınız lezzet şöleninin musluktan akması hayallerin ötesinde! Görünen o ki Boğa burçlarının ilham kaynağı, Başak burçlarının ise felaketi olacak bu sunum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın