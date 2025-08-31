Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Pek çok lüks ve yüksek fiyatlı restoran, yemeklerini sanki birer sanat eseriymiş gibi sunmayı seçer. Ancak, bazen aşırı 'yaratıcılık' devreye girer ve sonuç olarak hem mideyi hem de sinirleri test eden yemekler ortaya çıkar. Bu haftaki lezzet turumuzda, musluktan akan yemek ziyafetinden poşette Meksika lezzetlerine yok yok... Peki bu hafta, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 farklı sunum arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa, afiyet olsun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İçiyor musunuz, yiyor musunuz?
2. İşte karşınızda bir Los Angeles lezzeti!
3. Geldik tadım menüsüne ama ne tadım...
4. Fikir güzel, bu kez da bardak fazla!
5. Sunum dediğin...
6. Ne yaşıyor ve yaşatıyorsunuz: Yemeği poşete koymak mı?
7. Tavaydı tencereydi derken sıra kovaya geldi!
8. Mutlu yıl dönümleri...
9. Burger değil, yanar dönerli bir şeyler...
10. Kepçe dolusu lezzet!
11. Bir kutu tacoya ne dersiniz?
12. Tava sunumu yok mu sandınız?
13. Son durak: Musluktan akan ziyafet!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın