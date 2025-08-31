Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Dünya tarihini keşfetmek ve zamanda bir yolculuk yapmak ister misiniz? Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 büyüleyici tarihi eser sayesinde zamanın derinliklerine gideceksiniz. İtalya'dan İran'a kadar geniş bir coğrafyada yer alan eşsiz eserlerle tarihin sırlarını ve hikayelerini keşfedeceksiniz.
Eserlerdeki el işçiliği ve her bir detayın zamana meydan okuyan göz alıcı yapısı sizi hayrete de düşürecek.
Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yemen'deki Awam Tapınağı, aynı zamanda Mahram Bilqis olarak da bilinir.
2. Isabella de’ Medici
3. Safevîler döneminden kalma ev!
4. Vank Katedrali
5. II. Rudolf’un Tacı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Sibbe ve Tiarve, babaları Torkel'in anısına bu taşı diktirmişlerdir."
7. Antik Teotihuacan etkisini yansıtan seramik eser
8. İtalya'nın Aosta Vadisi'ndeki tarih: Castel Savoia
9. Pers Savaşçısı Frizi
10. Prasat Sikhoraphum Tapınağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. St. Elizabeth'in Türbesi
12. Caffè Florian'a hoş geldiniz!
13. Palazzo Barberini’deki oval merdiven
14. Sir George St Paul ve Frances Wray’in Mezar Anıtı
15. Muse Sarkofagı (Muse Lahiti)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın