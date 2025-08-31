onedio
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
31.08.2025 - 23:59 Son Güncelleme: 01.09.2025 - 00:03

Dünya tarihini keşfetmek ve zamanda bir yolculuk yapmak ister misiniz? Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 büyüleyici tarihi eser sayesinde zamanın derinliklerine gideceksiniz. İtalya'dan İran'a kadar geniş bir coğrafyada yer alan eşsiz eserlerle tarihin sırlarını ve hikayelerini keşfedeceksiniz.

Eserlerdeki el işçiliği ve her bir detayın zamana meydan okuyan göz alıcı yapısı sizi hayrete de düşürecek.

Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Biraz Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

1. Yemen'deki Awam Tapınağı, aynı zamanda Mahram Bilqis olarak da bilinir.

MÖ 7. yüzyılda Saba Krallığı tarafından Yemen'deki Marib şehri yakınlarında inşa edilen ve Ay tanrısı Almaqah'a adanmış kutsal bir alanı ziyaret ediyoruz. Antik Arabistan'ın önemli hac merkezlerinden biri olan bu konum, tüccarların yazıtlar bıraktığı bu yer ve bugün Arap Yarımadası'nın en önemli İslam öncesi arkeolojik eserlerinden biridir.

2. Isabella de’ Medici

Carnegie Museum of Art, elindeki (soldaki) portrenin sahte olduğunu düşünerek tasfiye etmeye hazırlanırken, dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. 19. yüzyılda eser üzerinde yapılan incemede (X-ray gibi teknolojilerle yapılan analizlerde) bir hayli kötü olan rötuş tabakasının altında gerçek bir eser keşfedildi. 

Alt katmandaki gerçek resim, 16. yüzyıla tarihlenen bir Andrea Allori portesidir. Eser, Isabella de’ Medici’yi konu alıyor. Restorasyon sonrası tamamen ortaya çıkan orijinal tablonun yapılış tarihi ise 1570'dir.

3. Safevîler döneminden kalma ev!

Safevîler dönemine ait birçok konak İsfahan'da müze, otel veya restoran olarak hizmet vermektedir. Fotoğraftaki yapı da bu tarihi evlerden biri olup, şu anda geleneksel bir İran/Pers restoranı olarak işletilmektedir.

4. Vank Katedrali

1606'da İsfahan'daki Ermeni topluluğu tarafından inşa edilen Vank Katedrali, Ermeni ve İran mimarisini birleştirir ve şehrin en önemli Ermeni anıtlarından biridir.

5. II. Rudolf’un Tacı

Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tacı Nürnberg'de saklanıp sadece taç giyme törenlerinde kullanıldığı için imparatorlar için özel taçlar tasarlandı. Bu taçlardan ise sadece Rudolf II'nin tacı günümüze ulaştı. 

1804'te Avusturya İmparatorluğu'nun tacı olarak kabul edilen eşsiz eser, aslında hiçbir taç giyme törenlerinde kullanılmadı. Fleur de lys (zambak) desenli çevre, mitra ve yüksek imparatorluk yayı olmak üzere üç bölümden oluşur. Taç, çeşit çeşit değerli taşlar ve mine işçiliği ile süslenmiştir. Tacın yapımcısının ise Jan Vermeyen olduğu düşünülür.

6. "Sibbe ve Tiarve, babaları Torkel'in anısına bu taşı diktirmişlerdir."

1930 tarihli fotoğraf, Söderby'deki Sö 305 numaralı run taşının önünde peluş ayısıyla poz veren küçük kızı ile geçmiş ile geleceği bir araya getirir adeta. 

Taş üzerinde ise, 'Sibbe ve Tiarve, babaları Torkel anısına bu taşı diktirdi' yazmaktadır.

7. Antik Teotihuacan etkisini yansıtan seramik eser

Teotihuacan tarzı tütsülükler, Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, özellikle Tiquisate'de bulunur. Eser, Meksika'nın Teotihuacan sanatını ile Maya kültürünü birleştirir. Ayrıca, günümüzde Casa Santo Domingo Oteli'nin müzesinde ve La Ruta Maya Vakfı'nın koleksiyonunda sergilenir.

8. İtalya'nın Aosta Vadisi'ndeki tarih: Castel Savoia

1899 ila 1904 yıllarında İtalya'nın Gressoney Saint Jean kasabasında Kraliçe Margherita için inşa edilen Castel Savoia'nın büyük merdiveni hâlâ göz kamaştırıyor.

9. Pers Savaşçısı Frizi

M.Ö. 500 civarında Büyük Darius I Sarayı'nda bulunan bir sır tuğla frizde tasvir edilen Pers Savaşçısı, muhtemelen Ölümsüzler'den biridir. Bu tasvirin ilham kaynağı büyük olasılıkla Babil frizleridir. Ancak kullanılan teknik Babil frizlerinden farklı.

10. Prasat Sikhoraphum Tapınağı

12. yüzyılda inşa edilen ve Şiva'ya adanmış olan bu Khmer dönemi Hindu tapınağı, taş işçiliği ve kapı üstü taşındaki kabartmalarıyla öne çıkar.

11. St. Elizabeth'in Türbesi

1249 yılında yapılan bu kutsal emanet, Marburg, Almanya'daki Aziz Elizabeth Kilisesi'nde bulunur. St. Elizabeth'in Türbesi, meşe ağacı üzerine altın, gümüş kaplama, inci ve Akdeniz'den getirilen değerli taşlarla süslüdür.

12. Caffè Florian'a hoş geldiniz!

1720'de Venedik'teki Piazza San Marco'da kurulan Caffè Florian, İtalya'nın ve dünyanın en eski kahvehanelerinden biridir. Üstelik eşsiz bir tahire tanıklık etmek isterseniz, bu büyüleyici kafe hâlâ faaliyet gösteriyor.

13. Palazzo Barberini’deki oval merdiven

Borromini'nin Roma'daki Palazzo Barberini'deki oval merdiveni, sarayın güney kanadına hizmet eder. Bernini'nin merdiveniyle uyumludur. Ayrıca, helicoidal (helis ve eksenle tanımlanan yüzey) ve yassı oval planı sayesinde tırmanmayı kolaylaştırır.

14. Sir George St Paul ve Frances Wray’in Mezar Anıtı

Sir George St Paul ve eşi Frances Wray'in 1613 tarihli mezar anıtı, Lincolnshire, Snarford'daki St Lawrence Kilisesi'nde bulundu. Mezar anıtı, yapılmış en görkemli cenaze anıtları arasında.

15. Muse Sarkofagı (Muse Lahiti)

Muse Sarkofagı, İsa'dan önce 240 ila 260 yıllarına ait bir Roma eseridir. Lahitte ölen bir kadın, Minerva ve dokuz Musa tasvir edilir. 1872'de Roma'nın Vigna Casali bölgesinde bulunan eserin üzerindeki kadının tuttuğu parşömen ve çevresindeki figürler, onun büyük bir kültürel ve entelektüel mirasın parçası yapıyor. Eser günümüzde ise Nelson Atkins Müzesi'nde sergileniyor.

