Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve pahalı restoranlar çoğu zaman yemeklerini adeta birer sanat eseri gibi sunmayı tercih eder. Ama bazen işin içine abartılı “yaratıcılık” girer ve ortaya hem mideyi hem sinirleri zorlayan tabaklar çıkar. İşte bu haftanın lezzet turunda şelale gibi akan makarnadan buzda makarnaya yok yok... Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa afiyet olsun!