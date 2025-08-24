onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 00:22

Lüks ve pahalı restoranlar çoğu zaman yemeklerini adeta birer sanat eseri gibi sunmayı tercih eder. Ama bazen işin içine abartılı “yaratıcılık” girer ve ortaya hem mideyi hem sinirleri zorlayan tabaklar çıkar. İşte bu haftanın lezzet turunda şelale gibi akan makarnadan buzda makarnaya yok yok... Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

1. Makarna şelalesi...

1. Makarna şelalesi...

Acaba kaç kişilik? Türkiye'de olsa bir servete mal olacak bu şelalenin tümünü yemek mümkün görünmüyor.

2. Kaburga kulesi

2. Kaburga kulesi

Lezzetli göründüğünü söylememize gerek bile yok! Ama bu patatesler neden tepelere tırmanıyor.

3. Saksı, toprak, bitki ne bulursak yiyoruz...

3. Saksı, toprak, bitki ne bulursak yiyoruz...

Tabağınıza gelmiş ise ziyan etmek olmaz. Afiyet olsun!

4. Açken kendinden geçenelere...

4. Açken kendinden geçenelere...

Önce gözü doyuran kürek sunumlarına bu haftada listemizde yer vermesek olmazdı.

5. Sorarım size, makarnanın orada ne işi var?

6. Maç izlerken başka türlü doymak mümkün mü?

6. Maç izlerken başka türlü doymak mümkün mü?

Blue Jays maçındaki bu akıl almaz ziyafete 27 dolara sahip olabilirsiniz.

7. Meksika'dan merhabalar!

7. Meksika'dan merhabalar!

İşte karşınızda, askıda taco. Bizde askıda ekmek onlarda taco... Afiyet olsun.

8. Peki ya tavadakinin lazanya olduğunu söylesek?..

8. Peki ya tavadakinin lazanya olduğunu söylesek?..

Bu lezzeti deneyimleyenler, korkunç sunuma rağmen lazanyayı beğenmişler. İşte, 'Önyargılarına kapılma' diyen sunum.

9. İtalya'nın meşhur pizzacılarından: Bu konsepte diyecek söz yok!

10. Martini somon...

10. Martini somon...

Toplanın, aradığınız kokteyli bulmuş olabiliriz. Üstelik sırrı somonda saklı.

11. Müşterileri bırakın çalışanlar bile "Bu nasıl sunum?" demiş!

11. Müşterileri bırakın çalışanlar bile "Bu nasıl sunum?" demiş!

Restoran sahiplerinin eşsiz bulduğunu düşündükleri bonsai ağacında patates sunumu çalışanlarca da reddedilmiş. Ancak doğayı seven iş yeri sahipleri, sunumlarıyla müşterilerine şok yaşatmaya devam ediyormuş.

12. "Tava sipariş ettim tava geldi..."

12. "Tava sipariş ettim tava geldi..."

Restoranda aradığınız doğallık ise kesinlikle doğru yerdesiniz. Zira burada, önünüze konulan bir tava kargaşadan başkasını bulamazsınız.

13. "Buzda noddle mı olur?" demeyin, olmuş!

13. "Buzda noddle mı olur?" demeyin, olmuş!

Japonya'da elle kesilmiş buz kasesinde sunulan soğuk noddle servisi turumuzun son durağı. Hadi yorumlarda buluşalım, bakalım sizin favoriniz hangi lezzet çılgınlığı olacak!

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
