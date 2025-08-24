Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve pahalı restoranlar çoğu zaman yemeklerini adeta birer sanat eseri gibi sunmayı tercih eder. Ama bazen işin içine abartılı “yaratıcılık” girer ve ortaya hem mideyi hem sinirleri zorlayan tabaklar çıkar. İşte bu haftanın lezzet turunda şelale gibi akan makarnadan buzda makarnaya yok yok... Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
1. Makarna şelalesi...
2. Kaburga kulesi
3. Saksı, toprak, bitki ne bulursak yiyoruz...
4. Açken kendinden geçenelere...
5. Sorarım size, makarnanın orada ne işi var?
6. Maç izlerken başka türlü doymak mümkün mü?
7. Meksika'dan merhabalar!
8. Peki ya tavadakinin lazanya olduğunu söylesek?..
9. İtalya'nın meşhur pizzacılarından: Bu konsepte diyecek söz yok!
10. Martini somon...
11. Müşterileri bırakın çalışanlar bile "Bu nasıl sunum?" demiş!
12. "Tava sipariş ettim tava geldi..."
13. "Buzda noddle mı olur?" demeyin, olmuş!
