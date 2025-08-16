Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Şık bir restoranda gerçek bir ziyafet hayal ederken gözü yoran, cebi boşaltan sunumlarla hayatlarının şokunu yaşayanların derdine ortak oluyoruz! Böcekli kahveden köpekli tatlıya, kürekte peynirden kemikte pastırmaya bi' acayip lezzet turu başlıyor. Bakalım, sizin için Reddit'ten seçtiğimiz göz kanatan ama cebinizi boşaltmayı da ihmal etmeyen13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
1. Etten kemiğe her şey sofrada!
2. Zincire vurulmuş gibi...
3. Zaten şişi her zaman cam tuğlada yeriz!
4. Zavallı kurabiyenin suçu neydi acaba?
5. Hadi ama... Bu kadar şirin bir şey yenir mi?
6. Tiramisu latte
7. Bazen karides olmak bile zor...
8. Ustam yap bir ortaya karışık!
9. Yemeğin ayakkabıda ne işi var?
10. Tabak yok ama yaratıcılık var!
11. Galiba mutfakta kalan ne varsa göndermişler!
12. En azından kürek hiç kullanılmamış!
13. Kötü bir şaka olsa gerek...
