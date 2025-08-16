onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 16:38

Şık bir restoranda gerçek bir ziyafet hayal ederken gözü yoran, cebi boşaltan sunumlarla hayatlarının şokunu yaşayanların derdine ortak oluyoruz! Böcekli kahveden köpekli tatlıya, kürekte peynirden kemikte pastırmaya bi' acayip lezzet turu başlıyor. Bakalım, sizin için Reddit'ten seçtiğimiz göz kanatan ama cebinizi boşaltmayı da ihmal etmeyen13 sunum arasından favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Etten kemiğe her şey sofrada!

2. Zincire vurulmuş gibi...

Peki sahiden bu zincir gerekli miydi?

3. Zaten şişi her zaman cam tuğlada yeriz!

4. Zavallı kurabiyenin suçu neydi acaba?

Bardağın altına kalan kurabiyeyi yemeyecek kadar titiz Başak burçları bu sunuma bir hayli kızmış olmalı.

5. Hadi ama... Bu kadar şirin bir şey yenir mi?

6. Tiramisu latte

Hem yemek hem içmek isteyenler için tatlı krizine iyi gelen lezzet şöleni!

7. Bazen karides olmak bile zor...

8. Ustam yap bir ortaya karışık!

Hangi makarnayı yemek istediğinizi seçemediyseniz, bizden size enfes bir karışık...

9. Yemeğin ayakkabıda ne işi var?

10. Tabak yok ama yaratıcılık var!

Olmazı olduran o ziyafet, her ne kadar özensiz olsa da rahatsız edici değil!

11. Galiba mutfakta kalan ne varsa göndermişler!

12. En azından kürek hiç kullanılmamış!

Peynir tabağına para vermenize gerek yok, evde bir kürek bir kavanoz bir kaç dilimde peynirle bu işi çözebileceğinizi artık biliyorsunuz!

13. Kötü bir şaka olsa gerek...

Kimine kalp kimine çiçek bizim payımıza düşene bir bakın ayol! İştahınız kaldıysa, yorumlarda da buluşalım mı?

İlginizi Çekebilir

