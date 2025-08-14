onedio
Belini İnceltmek İçin Günde 23 Saat Korse Takıyor: 45 Santim Beli Olan Model "Vücudunu Sigortalatmak" İstiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 13:28

Miamili model Aleira Avendano, dünyanın en küçük bel ölçülerinden birine sahip olmak için günde 23 saat boyunca korse giyiyor. 33 yaşındaki model korse kullanımı ile belini 18 inç'e (45.72 cm'e) kadar inceltti. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan genç kadın, internet zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi. Avendano, yaklaşık 20 yıldır yaptırdığı uygulamalardan söz ederken çoğu kişiye 'Ne büyük bir yatırım' dedirtti. Genç modelin bu çabası ise bazı kişiler tarafından 'aptallık' olarak nitelendirildi. 

Genç model Aleira Avendano, fiziksel dönüşüm sürecini "büyük bir bağlılık" olarak tanımlıyor: "Vücudumun sigortalanması gerekiyor"

33 yaşındaki Avendano'nun yaklaşık 20 yıllık bir süreçte geçirdiği operasyonlara 638.000 dolardan fazla para harcamış. Yapılan uygulamalar ise 7 göğüs büyütme, 5 burun estetiği, bir dizi kalça implantı ve diş tedavisi.

Görenleri şaşkına çeviren dönüşümün bedeli ise sadece maddi değil: Avendano, sürekli korse giymenin fiziksel olarak acı verici olduğunu dile getiriyor!

Günde 23 saat korse giyen kadın, bu uygulama yüzünden iç organlarının yer değiştirdiğini de kabul ediyor. Korsenin fiziksel acı ve iç organlarda yaptığı değişikliğin dışında günlük hayatta da sorunlara neden olduğunu dile getiriyor. Kıyafet alışverişi yapmakta zorlandığını dile getiren Avendano, hiçbir kıyafetin üzerine oturmadığını belirtiyor. Bu yüzden özel dikim kıyafetler giymek zorunda kalıyor.

1,1 milyondan fazla Instagram takipçisi var: Eleştiriler de havada uçuyor!

Yaşadığı değişimi, özellikle de 23 saat korse giymeyi tercih etmesini 'aptallık' olarak değerlendiren sosyal medya eleştirilerine rağmen Avendano, eski halini özlemediğinin altını çiziyor. Ayrıca bu imajını benimsediğini belirtiyor. 

Avendano, eleştirilerin yanında beğeni de alıyor. Özellikle de 'Erkekler egzotik fiziğime dayanamıyor... Ben bundan keyif alıyorum. Artık ben benzersiz bir kişiyim' diyor.

Beyoncé ve Taylor Swift gibi ünlülerin öncülük ettiği "Neredeyse görünmeyen bel" trendini biraz abartan Aleira Avendano, gençleri uyarmayı da ihmal etmiyor!

Kendisine özenen gençlere ise 'Günde sadece 6 saat korsetle başlamanız, ardından her hafta bu süreyi 2 saat artırmanız' gerekiyor diyor. Ayrıca korse ve şekillendirici shapewear markası kurmayı hayal ettiğini de dile getiriyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
