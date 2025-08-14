Belini İnceltmek İçin Günde 23 Saat Korse Takıyor: 45 Santim Beli Olan Model "Vücudunu Sigortalatmak" İstiyor
Miamili model Aleira Avendano, dünyanın en küçük bel ölçülerinden birine sahip olmak için günde 23 saat boyunca korse giyiyor. 33 yaşındaki model korse kullanımı ile belini 18 inç'e (45.72 cm'e) kadar inceltti. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan genç kadın, internet zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi. Avendano, yaklaşık 20 yıldır yaptırdığı uygulamalardan söz ederken çoğu kişiye 'Ne büyük bir yatırım' dedirtti. Genç modelin bu çabası ise bazı kişiler tarafından 'aptallık' olarak nitelendirildi.
Genç model Aleira Avendano, fiziksel dönüşüm sürecini "büyük bir bağlılık" olarak tanımlıyor: "Vücudumun sigortalanması gerekiyor"
Görenleri şaşkına çeviren dönüşümün bedeli ise sadece maddi değil: Avendano, sürekli korse giymenin fiziksel olarak acı verici olduğunu dile getiriyor!
1,1 milyondan fazla Instagram takipçisi var: Eleştiriler de havada uçuyor!
Beyoncé ve Taylor Swift gibi ünlülerin öncülük ettiği "Neredeyse görünmeyen bel" trendini biraz abartan Aleira Avendano, gençleri uyarmayı da ihmal etmiyor!
