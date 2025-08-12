Yapay Zeka İstanbul’u Yeniden Tasarladı! Peki "Yeşil İstanbul" Mümkün Mü?
İstanbul, düzensiz kentleşme yerine geniş yeşil alanların olduğu simetrik bir şehir olsaydı nasıl görünürdü? Belki de yedi tepeli şehre uzaktan bakarken bunu pek çok kez düşündünüz. Beklediğimiz yanıt ise yapay zekadan geldi.
2024 yılı TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3'üne ev sahipliği yapan bu kalabalık şehrin yapay zeka tarafından oluşturulan yemyeşil görüntüsü ise görenleri kendine hayran bıraktı.
İşte, detaylar...
İşte, İstanbul'un yüzde 30'unun yeşil olduğu o yapay zeka çizimi!👇
👇
Peki, bu mümkün mü?
Binler bina kaldırılmalı: "Gerçekte planlama ve yeniden yapılandırma şart." 👇
Hadi hemen gidelim...👇
"Mangal yakmak yasaktır"👇
"İmkansız" diyenler de oldu tabii!👇
Şimdi yakalandın yapay zeka...👇
Olası senaryolar da geldi.👇
👇
Yapay zekaya eleştiriler de gecikmedi.👇
👇
İşte, bir başka alternatif👇
Bunu biz de beklemiyorduk...👇
Tabii ev fiyatları biraz uçar... Ama çok değil...👇
Fiyatları uçurmadan, erişilebilir de olabilir diyenlerin projelerine de göz atın deriz.👇
Reçete de belli oldu.👇
