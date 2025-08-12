onedio
Yapay Zeka İstanbul’u Yeniden Tasarladı! Peki "Yeşil İstanbul" Mümkün Mü?

Yapay Zeka İstanbul’u Yeniden Tasarladı! Peki "Yeşil İstanbul" Mümkün Mü?

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 10:49 Son Güncelleme: 12.08.2025 - 11:08

İstanbul, düzensiz kentleşme yerine geniş yeşil alanların olduğu simetrik bir şehir olsaydı nasıl görünürdü? Belki de yedi tepeli şehre uzaktan bakarken bunu pek çok kez düşündünüz. Beklediğimiz yanıt ise yapay zekadan geldi. 

2024 yılı TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3'üne ev sahipliği yapan bu kalabalık şehrin yapay zeka tarafından oluşturulan yemyeşil görüntüsü ise görenleri kendine hayran bıraktı. 

İşte, detaylar...

İşte, İstanbul'un yüzde 30'unun yeşil olduğu o yapay zeka çizimi!👇

twitter.com

Yapay zekanın çalışmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık şehri, megakent İstanbul'u yemyeşil gördüğüne sevinen pek çok kişi oldu. Ancak AI'ın tasarımını beğenmeyenler de vardı. Belki şaşıracaksınız ama şu anki halini tercih eden sosyal medya kullanıcıları da dikkat çekti. 

Gelin, sosyal medyanın 'Yeşil İstanbul' başlığını attığı çalışmaya gelen yorumlara bir kez de birlikte göz atalım. 👇

twitter.com

Peki, bu mümkün mü?

twitter.com

Yapay zekanın çizimini yine yapay zeka yorumladı. Grok, 2. görseldeki İstanbul'a kavuşmanın yolunu açıkladı. 👇

Binler bina kaldırılmalı: "Gerçekte planlama ve yeniden yapılandırma şart." 👇

'Tahmini olarak, İstanbul'un 2. görseldeki yeşil alan seviyesine (yaklaşık %30 yeşil oran) ulaşması için 300.000 civarı bina yıkılması gerekebilir. Bu, mevcut %5 yeşil orandan %25'lik artış varsayımıyla, 2.577 km² kentsel alanda 1,2 milyon binanın yoğunluğuna dayalı bir hesaplama. Gerçekte planlama ve yeniden yapılandırma şart.' 

Grok, incelemesini ise Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 2021 verilerine göre yaptı. (Söz konusu verilere göre 2021 yılında İstanbul'da 1 milyon 160 bin bina vardı.)

Hadi hemen gidelim...👇

twitter.com
"Mangal yakmak yasaktır"👇

twitter.com

"İmkansız" diyenler de oldu tabii!👇

twitter.com

Şimdi yakalandın yapay zeka...👇

twitter.com

Olası senaryolar da geldi.👇

twitter.com

👇

twitter.com
Yapay zekaya eleştiriler de gecikmedi.👇

twitter.com

👇

twitter.com

İşte, bir başka alternatif👇

twitter.com

Bunu biz de beklemiyorduk...👇

twitter.com

Tabii ev fiyatları biraz uçar... Ama çok değil...👇

twitter.com
Fiyatları uçurmadan, erişilebilir de olabilir diyenlerin projelerine de göz atın deriz.👇

twitter.com

Reçete de belli oldu.👇

twitter.com

Peki, siz 'Yeşil İstanbul' hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

