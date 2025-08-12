Yapay Zeka İstanbul’u Yeniden Tasarladı! Peki "Yeşil İstanbul" Mümkün Mü?

İstanbul, düzensiz kentleşme yerine geniş yeşil alanların olduğu simetrik bir şehir olsaydı nasıl görünürdü? Belki de yedi tepeli şehre uzaktan bakarken bunu pek çok kez düşündünüz. Beklediğimiz yanıt ise yapay zekadan geldi.

2024 yılı TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3'üne ev sahipliği yapan bu kalabalık şehrin yapay zeka tarafından oluşturulan yemyeşil görüntüsü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

İşte, detaylar...