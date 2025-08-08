Minik Kediler Kovaladı, Genç Kadın Kurtulmak İçin Çantasını Bile Bırakıp Evine Sığındı

Genç kadın kaçtı, minik kediler kovaladı... Bursa'da bu sabah işe gitmek üzere evden çıkan Yasemin Hanım, yanlarından geçmek istediği kedilerle görenleri gülümseten bir koşturmaca yaşadı. Yanlarından geçmek istediği kediler peşine takılınca kendini eve zor atan genç kadın, çantasını bile kapının önünde bıraktı.
Gelin, o anlara bir kez de birlikte göz atalım...
İşte, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan o anlar...👇
İki yavru kedi bir genç kadına karşı...
Sosyal medya da bu anları es geçmedi! 👇
