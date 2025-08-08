onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Minik Kediler Kovaladı, Genç Kadın Kurtulmak İçin Çantasını Bile Bırakıp Evine Sığındı

Minik Kediler Kovaladı, Genç Kadın Kurtulmak İçin Çantasını Bile Bırakıp Evine Sığındı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

Genç kadın kaçtı, minik kediler kovaladı... Bursa'da bu sabah işe gitmek üzere evden çıkan Yasemin Hanım, yanlarından geçmek istediği kedilerle görenleri gülümseten bir koşturmaca yaşadı. Yanlarından geçmek istediği kediler peşine takılınca kendini eve zor atan genç kadın, çantasını bile kapının önünde bıraktı. 

Gelin, o anlara bir kez de birlikte göz atalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan o anlar...👇

İki yavru kedi bir genç kadına karşı...

İki yavru kedi bir genç kadına karşı...

Kedi kokusu olan Yasemin Hanım, Bursa'da bir sitenin içindeki evinden çıktı ve 2 minik kedi ile arasında yaşanan anlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Yanlarından geçmek istediği kediler ayağa kalkınca neredeyse bir dakika boyunca, kedilerden kaçan genç kadın çareyi eve geri dönmekte buldu. Çantasını bile kapının önünde bırakarak eve giren, genç kadını minik kediler ise burada takibi bıraktı. 

Söz konusu minik kediler olunca, bu anların izlemesi keyifli bir koşturmacaya dönüştüğünü düşünsek de bu tarz fobilerin kimilerimizin hayatını zorlaştırdığını ise unutmamalıyız. 

Sosyal medya da bu anları es geçmedi! 👇

Sosyal medya da bu anları es geçmedi! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
9
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın