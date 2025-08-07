Kapadokya Semalarında Renk Cümbüşü! Festival Başladı, 27 Ülkeden 38 Balon Gökyüzünü Doldurdu

Göreme'deki festival alanından sabahın ilk saatleriyle birlikte yükselen renkli ve özgün tasarımlı balonlar, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan görüntüler ise sahiden görülmeye değer!

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise etkinlikte yaptığı konuşmada Kapadokya'nın balon turizmi konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Fidan, yaptığı açıklamada '2024 yılında balon uçuşları hem sayı hem de yolcu açısından tarihi bir rekora imza attı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balonla uçma deneyimi yaşadı. Bu yılın ilk yedi ayında yolcu sayısı yüzde 10, uçuş sayısı ise yüzde 4 artış gösterdi. 2025 yılı sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Gelin festivalde meydana gelen büyüleyici görüntülere bir kez de birlikte bakalım! 👇