Kapadokya Semalarında Renk Cümbüşü! Festival Başladı, 27 Ülkeden 38 Balon Gökyüzünü Doldurdu

Kapadokya Semalarında Renk Cümbüşü! Festival Başladı, 27 Ülkeden 38 Balon Gökyüzünü Doldurdu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 11:02

Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında 7 ila 10 Ağustos tarihlerinde düzenlecek olan Uluslararası Balon Festivali'ne, 27 ülkeden 38 sıcak hava balonu katıldı. Göreme beldesindeki festival alanından sabah saatlerinden itibaren birbirinden renkli ve eşsiz görüntüler gelmeye başladı. 

Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya semalarını süsledi. 

İşte, o eşsiz görüntüler...

Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonları rengarenk ve özgün şekilleriyle dikkat çekti. 👇

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'yle Kapadokya semaları renkli görüntülere sahne oldu!

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'yle Kapadokya semaları renkli görüntülere sahne oldu!

7 ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 27 farklı ülkeden 38 sıcak hava balonunu katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen özel şekilli balonlar Kapadokya'nın büyüleyici gökyüzünde, peribacaları ve doğal kayalarının üzerinden süzülmeye başladı.

Uluslararası Balon Festivali, Göreme'deki festival alanında gerçekleştiriliyor!

Uluslararası Balon Festivali, Göreme'deki festival alanında gerçekleştiriliyor!

Göreme'deki festival alanından sabahın ilk saatleriyle birlikte yükselen renkli ve özgün tasarımlı balonlar, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan görüntüler ise sahiden görülmeye değer! 

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise etkinlikte yaptığı konuşmada Kapadokya'nın balon turizmi konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. 

Fidan, yaptığı açıklamada '2024 yılında balon uçuşları hem sayı hem de yolcu açısından tarihi bir rekora imza attı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balonla uçma deneyimi yaşadı. Bu yılın ilk yedi ayında yolcu sayısı yüzde 10, uçuş sayısı ise yüzde 4 artış gösterdi. 2025 yılı sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.' ifadelerine yer verdi. 

Gelin festivalde meydana gelen büyüleyici görüntülere bir kez de birlikte bakalım! 👇

İşte, "Balloon Fest Cappadocia" Instagram hesabından gelen görüntüler👇

👇

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
