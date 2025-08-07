Kapadokya Semalarında Renk Cümbüşü! Festival Başladı, 27 Ülkeden 38 Balon Gökyüzünü Doldurdu

Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında 7 ila 10 Ağustos tarihlerinde düzenlecek olan Uluslararası Balon Festivali'ne, 27 ülkeden 38 sıcak hava balonu katıldı. Göreme beldesindeki festival alanından sabah saatlerinden itibaren birbirinden renkli ve eşsiz görüntüler gelmeye başladı.
Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya semalarını süsledi.
İşte, o eşsiz görüntüler...
Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonları rengarenk ve özgün şekilleriyle dikkat çekti. 👇
Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali'yle Kapadokya semaları renkli görüntülere sahne oldu!
Uluslararası Balon Festivali, Göreme'deki festival alanında gerçekleştiriliyor!
İşte, "Balloon Fest Cappadocia" Instagram hesabından gelen görüntüler👇
👇
