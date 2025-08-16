Boş Odayı Değerlendirmek İsterken Harikalar Diyarına Dönüştüren Kişiler
Evinizde oda denemeyecek kadar küçük, boş bırakılamayacak kadar büyük bir alan olduğunu düşünün. Üstelik evinizin tam orta yerinde ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Endişelenmeyin, çünkü sosyal medya kullanıcılarının evin en anlamsız bölümleri hakkında bile birbirinden yaratıcı fikirleri var.
Hazırsanız, @berkaysaarii adlı X kullanıcısının 'Bu odayı nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna gelen birbirinden ilginç tasarımları birlikte inceleyelim.
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii önce o boş odayı enine boyuna inceleyerek işe başlayalım!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne sürpriz ama👇
Gerçek bir kültür merkezi!👇
Dertler derya...👇
Trip atmaya yer mi aranır efendim?👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nasıl özledik ama👇
Sahiden güzel çalışmalar da vardı tabii!👇
Aranan kan bulundu!👇
Fikir diye buna denir!👇
Buradan asla çıkmayacak erkekler tanıyoruz!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mis gibi... 👇
Daha ne olsun...👇
Kahve severler burada mı?👇
Depresyon odası👇
Daha iyisi zor gibi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hibiskus mojitosuz olmazdı...👇
Huzurun kaynağı kitap kokusu... 👇
Kediler bunu beğendi!👇
Amerikan korku hikayelerinden çıkmış gibi👇
Ne dersiniz, olur mu?👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, şimdi oldu! 👇
Huzurun adresi 👇
"Geniş ferah oda"👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın