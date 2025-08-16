onedio
Boş Odayı Değerlendirmek İsterken Harikalar Diyarına Dönüştüren Kişiler

Elif ÇAMLIBEL
16.08.2025 - 17:23

Evinizde oda denemeyecek kadar küçük, boş bırakılamayacak kadar büyük bir alan olduğunu düşünün. Üstelik evinizin tam orta yerinde ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Endişelenmeyin, çünkü sosyal medya kullanıcılarının evin en anlamsız bölümleri hakkında bile birbirinden yaratıcı fikirleri var. 

Hazırsanız, @berkaysaarii adlı X kullanıcısının 'Bu odayı nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna gelen birbirinden ilginç tasarımları birlikte inceleyelim. 

İşte, başlıyoruz...

Tabii önce o boş odayı enine boyuna inceleyerek işe başlayalım!👇

twitter.com

Her zaman yaratıcı çözümlerimizle fark yaratan bir millet olduğumuzu söylememize gerek dahi yok sanıyoruz! Zaten az sonra birbirinden renkli boş oda tasarımlarıyla ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Ne sürpriz ama👇

twitter.com

Gerçek bir kültür merkezi!👇

twitter.com

Dertler derya...👇

twitter.com

Trip atmaya yer mi aranır efendim?👇

twitter.com
Nasıl özledik ama👇

twitter.com

Sahiden güzel çalışmalar da vardı tabii!👇

twitter.com

Aranan kan bulundu!👇

twitter.com

Fikir diye buna denir!👇

twitter.com

Buradan asla çıkmayacak erkekler tanıyoruz!👇

twitter.com
Mis gibi... 👇

twitter.com

Daha ne olsun...👇

twitter.com

Kahve severler burada mı?👇

twitter.com

Depresyon odası👇

twitter.com

Daha iyisi zor gibi👇

twitter.com
Hibiskus mojitosuz olmazdı...👇

twitter.com

Huzurun kaynağı kitap kokusu... 👇

twitter.com

Kediler bunu beğendi!👇

twitter.com

Amerikan korku hikayelerinden çıkmış gibi👇

twitter.com

Ne dersiniz, olur mu?👇

twitter.com
İşte, şimdi oldu! 👇

twitter.com

Huzurun adresi 👇

twitter.com

"Geniş ferah oda"👇

twitter.com

