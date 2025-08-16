onedio
Korku ve Merak Uyandıran Paranormal Hikayeleriyle Hepimizin Tüylerini Diken Diken Eden Kişiler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 13:08

Bazen başınıza öyle bir olay gelir ki nedenini, nasılını açıklamak neredeyse imkansızdır…  Twitter’da bazı kullanıcılar da başlarına gelen ve bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan olayları anlattı. Kimileri işin goygoyundaydı elbette ama kimileri içimize korku salan hikayeleriyle tüylerimizi diken diken etti. 

Sahi, sizin başınıza gelen bir paranormal olay var mı? 

İşte başlıyoruz...

İşte, her şeyi başlatan o tweet 👇

İşte, her şeyi başlatan o tweet 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

'Geriye döndüm tek başımaydım, duvara doğru arkamı döndüm ve etrafıma baktım hemen yanımda mutfağın camı vardı sanki camı çiziyorlar gibi bir ses geliyordu. Ardından tekrar döndüm elimde çırpıcıyla mutfaktan çıkıp etrafıma baktım annemlerin odasından ses geliyordu kapı tıklatma gibiydi.

Küçükken de annemlerle yattığım sıralarda çok kabus görüyorum o yüzden o odadan her zaman korkardım. Kapıyı tekmeleyerek açtım. Perde oynuyordu böyle ama cam tamamen kapalıydı ve kapı perdeden uzaktı. Maksimum bir iki santim kıpırdatacak kadar oynatırdı perdenin hareket ettiğini görünce götüm bir tutuştu bir tutuştu… 

Sonra elimdeki çırpıcıyı fırlatınca durdu. Bir süre baktım oraya ve çırpıcıyı koşarak alıp odadan çıktım kapıyı kapattığım gibi salondaki masanın üstündeki tabak yere düştü. Ağlamaya başladım korkudan çığlık falan atıyordum bir de neyse ablam geldi sonra. Ve bu olaydan birkaç ay sonra bahçemizin kapısına ve evimizin merdivenlerine sıçratılmış domuz yağı lekeleri ve annemin kendisi koymadığı muskaları bulduk. Hiçbir şekilde geçiremedik lekeleri hâlâ bu evdeyiz ve ben hâlâ çoğu gece kabus görüyorum.”

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Antrenin ışıkları yandı evde hanımla benden başka kimse yoktu ikimizin de surat bembeyaz olmuştu.'

👇

👇
twitter.com

'Biz otururken bu cam bardak pat diye odanın ortasına düştü. Sanki biri vurmuş gibi 1 metre falan uzağa. Biz önce deprem mi oluyor diye birbirimize sonra avizeye baktık. Avize sallanmıyordu. Sonradan araştırdım. Tüplü TV'de biriken elektrik neden olabilirmiş diye açıklama gördüm.'

👇

👇
twitter.com

'Böyle tam görmüyoruz hani yanda hissedersin ya öyle bir şey. böyle kulakları dik patiler havada bizi izliyor. Neyse bu aralar yok ama gitti, görünmüyor.'

👇

👇
twitter.com

Unicorn mu? Keşke... 👇

Unicorn mu? Keşke... 👇
twitter.com

'İlk baktığımda yaylanın çayırında normal atlar gördüm. Sonra ki bakışım çok garipti, yaylanın çayırlarında otlayan unicorn benzeri ve kanatlı atlar görmüştüm, dışarısı akşam olmasına rağmen aydınlık ve nuraniydi. Çok güzel hissettiriyordu. Sonrasında bir daha hiç göremedim.'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Mutfakta tabak düştü şangırtı geldi düşmesi imkansızdı. İşin tuhaf yanı cam tabak yerde parçalanmış ama patlamış mısır gibi tek tek parçalar patlıyordu. Enerjik bir varlığın temas ettiği belliydi. Bizim gelmemizden rahatsız olmuş ki gitti bir daha bir şey yaşamadık şükür'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Hemen sonra amcaya dönüp bakıyor amca kaybolmuş yaklaşık 2 metrelik kapıdan bir hışımla atlayıp kaçıyor.'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Meğer Grok bile paranormalmiş...

Meğer Grok bile paranormalmiş...

Yapay zekayı bile dile getiren paranormal olaylar varken siz de başınıza geleni anlatmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım! 👇

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Yorum Yazın