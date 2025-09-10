onedio
X’te Aşk Çıkmazı: “Aşk Böyle Bir Şey mi?” Sorusu Kalpleri Titreten Yorumlarla Sosyal Medyayı Sarstı

ilişki
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 23:47

“Aşk böyle bir şey mi?” sorusu belki de insanlığın en eski ve maalesef yanıtlanmamış sorularından biri. Zira aşk kimine göre göz göze geldiğin anda kalbinin hızlanması, kimine göre biraz gözyaşı biraz elvada... Tabii henüz aşkı bulamayanlarımız da var! İşte X’te paylaşılan tek bir cümlenin altına gelen yorumlar da tam olarak bunu gösteriyor: Aşk, herkese başka bir yüzle parlıyor. 

Gelin, sosyal medyanın aşk tartışmasına biz de katılalım!

İşte, her şeyi başlatan tek cümle: “Aşk böyle bir şey mi?”

İşte, her şeyi başlatan tek cümle: “Aşk böyle bir şey mi?”
twitter.com

Sahi aşk nasıl bir şey? Sevdiğini sıkı sıkı tutmak mı, canın pahasına korumak mı? Yoksa gözyaşı, keder ve aslında hiç kavuşamamak mı? 

Atilla İlhan'ın şiirinde dediği gibi

'...çünkü ayrılık da sevdaya dahil

çünkü ayrılanlar hala sevgili

hiç bir anı tek başına yaşayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

her şey onunla ilgili'

Hadi şimdi de sosyal medyanın aşka dair söylediklerine göz atalım.👇

"Sevginin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu sanıyorsun..."👇

twitter.com

Tabii aşk bazen de böyledir...👇

twitter.com

"Bu yüzden sevilmedik..."👇

twitter.com

"Biz yaşayamadık..."👇

Ah be...👇

twitter.com

"Ey aşk": Geldiysen üç kere tıklat...👇

twitter.com

Oldu mu şimdi bu: "Eskiden salaktık bu tarz şeyleri romantize ederdik"👇

twitter.com

"Aşk sinematografik görüntüler sunmaz..."👇

twitter.com

"Değil bacım"👇

twitter.com
"Bu fotoğraftaki çift şu anda ayrı..."👇

twitter.com

"Aşk sesli başlar..."👇

twitter.com

Şimdi söz sizde, 'Aşk böyle bir şey mi?' Yorumlarda buluşalım.

