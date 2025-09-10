X’te Aşk Çıkmazı: “Aşk Böyle Bir Şey mi?” Sorusu Kalpleri Titreten Yorumlarla Sosyal Medyayı Sarstı

Sahi aşk nasıl bir şey? Sevdiğini sıkı sıkı tutmak mı, canın pahasına korumak mı? Yoksa gözyaşı, keder ve aslında hiç kavuşamamak mı?

Atilla İlhan'ın şiirinde dediği gibi:

'...çünkü ayrılık da sevdaya dahil

çünkü ayrılanlar hala sevgili

hiç bir anı tek başına yaşayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

her şey onunla ilgili'

Hadi şimdi de sosyal medyanın aşka dair söylediklerine göz atalım.👇