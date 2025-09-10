X’te Aşk Çıkmazı: “Aşk Böyle Bir Şey mi?” Sorusu Kalpleri Titreten Yorumlarla Sosyal Medyayı Sarstı
“Aşk böyle bir şey mi?” sorusu belki de insanlığın en eski ve maalesef yanıtlanmamış sorularından biri. Zira aşk kimine göre göz göze geldiğin anda kalbinin hızlanması, kimine göre biraz gözyaşı biraz elvada... Tabii henüz aşkı bulamayanlarımız da var! İşte X’te paylaşılan tek bir cümlenin altına gelen yorumlar da tam olarak bunu gösteriyor: Aşk, herkese başka bir yüzle parlıyor.
Gelin, sosyal medyanın aşk tartışmasına biz de katılalım!
İşte, her şeyi başlatan tek cümle: “Aşk böyle bir şey mi?”
"Sevginin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu sanıyorsun..."👇
Tabii aşk bazen de böyledir...👇
"Bu yüzden sevilmedik..."👇
"Biz yaşayamadık..."👇
Ah be...👇
"Ey aşk": Geldiysen üç kere tıklat...👇
Oldu mu şimdi bu: "Eskiden salaktık bu tarz şeyleri romantize ederdik"👇
"Aşk sinematografik görüntüler sunmaz..."👇
"Değil bacım"👇
"Bu fotoğraftaki çift şu anda ayrı..."👇
"Aşk sesli başlar..."👇
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
