Sizden Hoşlanmayan Birini Nasıl Anlarsınız? Flört Koçu Uyardı: Bu Davranışları Yapıyorsa Koşarak Uzaklaşın!

ilişki
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 14:45

Aslında sizinle gerçek bir ilişki istemeyen ve buna rağmen zamanınızı çalan kişiyi nasıl anlarsınız? Bazen doğru mesajları alamadığımız için hak etmesek de “birinin yedeği” olabiliriz. İşte bu gibi toksik durumlardan ve adına ilişki denemeyen flörtlerden kurtulmamızı sağlayacak tüyolar, flört koçu Kimberly Rae’den geldi. TikTok’ta ilişkilere dair paylaşımlarıyla öne çıkan flört koçu Rae, ciddi bir bağlılık peşinde olmayan kişilerin kullandığı ifadeleri sıraladı.

İşte, Rae’nin açıkladığı 7 söz ve farkına bile varmadan “birinin yedeği olduğunuz” ilişkilerin 3 belirtisi. 

Daha önce bu sözlerden en az birini duyduğunuza eminiz!

TikTok’ta 190 bin takipçisiyle dikkat çeken flört koçu Kimberly Rae, yeni videosunda, “Bağlılık istemeyenlerin ağzından sıkça çıkan cümleler”i özetledi:

  • “Benimle çıkmak istemezsin.”

  • “Şu an tuhaf bir noktadayım.”

  • “Ciddi bir ilişkiye hazır değilim.”

  • “Nereye götürürse öyle takılmayı seviyorum.”

  • “Kendi hayatımla ilgili hâlâ bir şeyleri çözmeye çalışıyorum.”

  • “Ne istediğimden emin değilim.”

  • “Sen benim için fazlasıyla iyisin.”

Bu sözleri duyuyor ama hâlâ iletişime devam ediyorsanız, bilmelisiniz: Yakında ghostlanabilirsiniz!

Flört uzmanına göre bu sözleri söyleyen kişiler aynı zamanda; tutarsız davranışları, karşı tarafa verdikleri karmaşık sinyaller ve sonunda bir anda ortadan kaybolmaları ile tanınırlar. Bir de üzerine “Ben sana söylemiştim” diyerek üste çıkarlar. 

Rae, yine de bazı kişilerin gerçekten de “zor dönemlerden geçebileceğini” kabul ediyor. Ama yine de bu kişilerin bile atacağı adımların yukarıdaki durumlardan farklı olacağını dile getiriyor. Sanıyoruz burada en önemli uyarı: “Pasif flörtçüler, pasif sonuçlar alır.” diyerek süreçte netliğin önemine yaptığı vurgu oluyor.

Şimdi de “Birinin Yedeği Olduğunuz” İlişkinin Üç Belirtisine Göz Atalım

  • Düzensiz İletişim: Rastgele zamanlarda gelen mesajlara dikkat edin. İletişimi tamamen kendi şartlarına göre yönlendiren kişi aynı zamanda sohbeti kendi istediği zamanda sonlandırır. Yani size sadece istediği kadar vakit ayırır. 

  • Yüzeysel Konuşmalar: Konuşmalar onun hayatı, öncelikleri ve istekleri üzerine mi şekilleniyor? Zira, bu kişiler genellikle kendi haklarında konuşurlar. Bu noktada sizi tanımaya yönelik sorular sormayı tercih etmezler. Bunu teyit etmek isterseniz, onu test edin. Göreceksiniz hakkınızda bildiği şeyler sadece sizin kendiliğinizden paylaştıklarınız olacaktır. 

  • Plansız Buluşmalar: Heyecanlı buluşma planları yoktur bu ilişkide! Aksine, son dakikada yapılan planlar ve çoğu zaman aynı gün içerisinde arınarak “Buluşsak mı” gibi bir tavıra dönen teklifler söz konusu olur. Burada soğuk-sıcak dengesi de bozuktur. Yani size karşı ne zaman iyi, ne zaman kötü olacağını anlamakta zorlanabilirsiniz. 

Ne dersiniz, sizce de Rae haklı mı?

