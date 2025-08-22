Aşka Zarar 9 Şey! İlişki Uzmanları Partnerinizle Paylaşmamanız Gerekenleri Açıkladı!
Kaynak: https://awarenessact.com/9-unexpected...
Sağlıklı bir iletişim ve mutlu bir birliktelik için dürüstlük en önemli kuraldır. İlişki terapisti ve psikologlar ise bu konuda bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Şaşırabilirsiniz ama ilişkide tam şeffaflık her zaman en iyi yol olmayabilir. Öyle ki bazı gerçekler ilişkinin güvenini zedeleyip çiftleri birbirlerinden uzaklaştırabilir. Yani partnerinizin bilmemesi gerekenler de var!
İşte partnerinizle paylaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken 9 şey!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Her eleştirinizi paylaşmak: Onu küçük şeyler için eleştirmeyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eski ilişkilerden söz etmek: Her ayrıntıyı bilmesine gerek yok!
3. Ondan başkasını çekici bulduğunuzu bilmesi: Onu özel olmaktan uzaklaştırmayın!
4. Ailevi meselelerde fazla tepki vermek: Aile dramları sizi çıldırtmasın!
5. Güvensizliğinizi hissettirmek: "Beni hâlâ seviyor musun?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Casusluk yapmak: Telefonunu karıştırmayın!
7. Bekar olmayı hayal etmek: Bazen yalnızlık isteyebilirsiniz ama dile getirmek mi?
8. Görünüşünü beğenmemek: "Kilo almadan önce..."
9. Arkadaşlarınızın onu sevmediğini söylemek: Hele bir de söz konusu aileniz ise bunu asla yapmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın