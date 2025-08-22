onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aşka Zarar 9 Şey! İlişki Uzmanları Partnerinizle Paylaşmamanız Gerekenleri Açıkladı!

Aşka Zarar 9 Şey! İlişki Uzmanları Partnerinizle Paylaşmamanız Gerekenleri Açıkladı!

ilişki
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 10:41

Sağlıklı bir iletişim ve mutlu bir birliktelik için dürüstlük en önemli kuraldır. İlişki terapisti ve psikologlar ise bu konuda bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Şaşırabilirsiniz ama ilişkide tam şeffaflık her zaman en iyi yol olmayabilir. Öyle ki bazı gerçekler ilişkinin güvenini zedeleyip çiftleri birbirlerinden uzaklaştırabilir. Yani partnerinizin bilmemesi gerekenler de var! 

İşte partnerinizle paylaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken 9 şey!

Kaynak: https://awarenessact.com/9-unexpected...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Her eleştirinizi paylaşmak: Onu küçük şeyler için eleştirmeyin!

1. Her eleştirinizi paylaşmak: Onu küçük şeyler için eleştirmeyin!

Birlikte değişmek güzel elbette ama onu sürekli değiştirmeye çalışmak aşkınıza ket vuracaktır. Stili, iş yapış şekli, duruşu, tavrı gibi konularda küçük bile olsa eleştiriler aranızda kırgınlıklara neden olabilir. Hatta uzmanlar, bu tavrın sevgi yerine kin üreteceğine işaret ediyor.

2. Eski ilişkilerden söz etmek: Her ayrıntıyı bilmesine gerek yok!

2. Eski ilişkilerden söz etmek: Her ayrıntıyı bilmesine gerek yok!

Geçmişte kalan ilişkinin detayları düşündüğünüz kadar eğlenceli ya da komik olmayabilir. 'Biz onunla çok eğlenirdik...', romantik ya da cinsel anlamda çok uyumluyduk gibi söylemler partnerinizin ilişkinizi yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Geçmiş geçmişte kaldı... Ondan söz etmek ancak kıskançlık nedeni olabilir!

3. Ondan başkasını çekici bulduğunuzu bilmesi: Onu özel olmaktan uzaklaştırmayın!

3. Ondan başkasını çekici bulduğunuzu bilmesi: Onu özel olmaktan uzaklaştırmayın!

Eyvah... Başkasını çekici bulmak aslında son derece doğal. Ancak bunu partnerinize itiraf etmek, duygusal anlamda güvenliği zedeler. Bu bilgi partnerinizin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir.

4. Ailevi meselelerde fazla tepki vermek: Aile dramları sizi çıldırtmasın!

4. Ailevi meselelerde fazla tepki vermek: Aile dramları sizi çıldırtmasın!

Herkesin ailesi değerlidir, öyle değil mi? Partnerinizin annesi, kardeşi, hatta çocukluk arkadaşları hakkında bile şikayette bulunmak ters tepki yaratabilir. Dengeyi kursanız iyi edersiniz. Ailesi sizden çokça farklı olabilir ama birlikte mutlu olmak şart.

5. Güvensizliğinizi hissettirmek: "Beni hâlâ seviyor musun?"

5. Güvensizliğinizi hissettirmek: "Beni hâlâ seviyor musun?"

Bazen partnerimize karşı güvensizlik hissedebiliriz. 'Beni hâlâ seviyor mu?', 'Beni aldatıyor mu?', 'Geçmişi düşünüyor mu?'... İşte tüm bu soruları dile getirmek kurduğunuz bağı adeta yıkabilir. İlişkinizi sorgulamaya başlayan partneriniz sizden uzaklaşabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Casusluk yapmak: Telefonunu karıştırmayın!

6. Casusluk yapmak: Telefonunu karıştırmayın!

Telefon, bilgisayar ve tablet gibi kişisel eşyalarını kurcalamak güveni zedeler. Siz güvenmek için yapıyor olabilirsiniz ama 'İki yanlış bir doğru etmez.'

7. Bekar olmayı hayal etmek: Bazen yalnızlık isteyebilirsiniz ama dile getirmek mi?

Özgürlük, spontane bir yaşam ya da yalnızlık... Bunları özleyebilirsiniz elbette. Ancak bir ilişkide olduğunuzda bu his karşı tarafa kıskançlık duygusu olarak geri dönebilir. Onunla mutlu olmadığınızı, eski partnerlerinizi özlediğinizi düşünebilir.

8. Görünüşünü beğenmemek: "Kilo almadan önce..."

Olduğu gibi sevmek varken eleştirmek neden? Kilo durumu, giyim, saç ve sakal tarzının değişmesi son derece normal. Hayat hepimizi değiştiriyor ve zamanla yüzümüzdeki çizgiler de artıyor. Hatta vücudumuz sarkıyor, saçlar dökülüyor... Bunu kabul etmeyi bilmeliyiz.

9. Arkadaşlarınızın onu sevmediğini söylemek: Hele bir de söz konusu aileniz ise bunu asla yapmayın!

Sevdiklerinizle birlikteyken de partnerinizle eğlenmek istiyorsanız, onu dışlamamanız şart. Bu yüzden birlikteyken mutlu olduğunuzu, aileniz ve arkadaşlarınızın da onunla olmaktan keyif aldıklarını bilmesi gerekecektir. Sınırlarınızı koruyun, kendini güvensiz ya da yalnız hissetmesine izin vermeyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın