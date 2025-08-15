Bilime Göre Sevgilinizle Dedikodu Yapmak İlişkinizi Güçlendiriyor

Çiftler olayları birlikte tartıştığında duygusal hizalanma ve güven duygusu güçlendi. Araştırmacılar buna aynı takımda olma hissi dedi. Kıdemli yazar Megan Robbins günlük hayattan basit bir örnek verdi ve bir partide kimin ne dediğini birlikte yeniden konuşmanın bağ kurduğunu anlattı.

Aynı çalışmada, eşcinsel çiftlerin iyi oluş düzeylerinin daha yüksek seyrettiği raporlandı. Kadın kadın çiftler hem toplam dedikodu süresinde hem de ilişki memnuniyetinde en üst sırada yer aldı.