Bilime Göre Sevgilinizle Dedikodu Yapmak İlişkinizi Güçlendiriyor
Birlikte yapılan küçük dedikodu sohbetleri düşündüğünüzden daha fazlasını sağlıyor olabilir. UC Riverside ekibi bu alışkanlığı inceledi ve sonuçlar ilişki kalitesiyle doğrudan bağlantı gösterdi. Dedikoduyu paylaşan çiftlerde mutluluk ve duygusal uyumun arttığı görüldü.
İşte araştırmanın detayları!
Çalışma, Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlandı.
Veriler, ortak değerlendirmenin kişisel mutluluğu ve ilişki kalitesini yükselttiğini gösterdi.
Dedikodu şart değil, aynı bağı böyle de kurabilirsiniz.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
