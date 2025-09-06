Paraya Yazılmış Hikayeler! Banknotların Üzerine Yazdıkları Yazılarla Mizahı ve Hüznü Bir Araya Getirdiler
Paranın üzerine yazı yazmak kimin aklına gelir ki? X'te bir kullanıcı üzerinde 'Lütfen bulan kişi bana dua etsin. Ben anne olmak istiyorum.' yazan banknot paylaşınca olanlar oldu... Timeline'ı adeta yazılı para koleksiyonuna çeviren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Üzerine yazı yazılmış banknotlar, insanların gündelik hayatlarına da ayna tuttu. Zira paranın üzerinde dört işlem yapan da vardı, 'babamın son mirası' yazan da!
İşte, X kullanıcılarının yazılı banknot koleksiyonu...
UYARI: 'Banknot yırtmak, bozmak, yazı yazmak, resim çizmek veya üzerinde değişiklik yapmak paranın itibarını zedeleyici eylem sayılır ve idari para cezası verilir.'
İşte, @medoliyy adlı X kullanıcısının hepimizi hüzünlendiren o paylaşımı👇
Kimileri yazının sahte olduğunu düşündü, kimileri duasını eksik etme!
Hadi sevenleri kavuşturalım...👇
Futbol taraftarı her yerde👇
James Arthur'un "Car’s Outside" şarkısından sözler bile vardı banknotların üzerinde👇
Ne diyelim: Sadaka ömrü uzatır... 👇
"Son param"👇
Cevabı Fenerbahçelilerden alalım👇
"Ya haramsa?"👇
Ah be yaktın bizi!👇
İşte aradığımız matematik zekası...👇
Birileri kapmış harçlığı...👇
Başarılar dilemeden geçmeyelim!👇
"Sonbahar bahane olmuş..."👇
Acaba kavuştu mu?👇
İşte bu yüreğimizi yaktı...👇
