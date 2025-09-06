Paraya Yazılmış Hikayeler! Banknotların Üzerine Yazdıkları Yazılarla Mizahı ve Hüznü Bir Araya Getirdiler

Paranın üzerine yazı yazmak kimin aklına gelir ki? X'te bir kullanıcı üzerinde 'Lütfen bulan kişi bana dua etsin. Ben anne olmak istiyorum.' yazan banknot paylaşınca olanlar oldu... Timeline'ı adeta yazılı para koleksiyonuna çeviren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Üzerine yazı yazılmış banknotlar, insanların gündelik hayatlarına da ayna tuttu. Zira paranın üzerinde dört işlem yapan da vardı, 'babamın son mirası' yazan da!

İşte, X kullanıcılarının yazılı banknot koleksiyonu...

UYARI: 'Banknot yırtmak, bozmak, yazı yazmak, resim çizmek veya üzerinde değişiklik yapmak paranın itibarını zedeleyici eylem sayılır ve idari para cezası verilir.'