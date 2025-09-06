onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Paraya Yazılmış Hikayeler! Banknotların Üzerine Yazdıkları Yazılarla Mizahı ve Hüznü Bir Araya Getirdiler

Paraya Yazılmış Hikayeler! Banknotların Üzerine Yazdıkları Yazılarla Mizahı ve Hüznü Bir Araya Getirdiler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.09.2025 - 09:22

Paranın üzerine yazı yazmak kimin aklına gelir ki? X'te bir kullanıcı üzerinde 'Lütfen bulan kişi bana dua etsin. Ben anne olmak istiyorum.' yazan banknot paylaşınca olanlar oldu... Timeline'ı adeta yazılı para koleksiyonuna çeviren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Üzerine yazı yazılmış banknotlar, insanların gündelik hayatlarına da ayna tuttu. Zira paranın üzerinde dört işlem yapan da vardı, 'babamın son mirası' yazan da! 

İşte, X kullanıcılarının yazılı banknot koleksiyonu... 

UYARI: 'Banknot yırtmak, bozmak, yazı yazmak, resim çizmek veya üzerinde değişiklik yapmak paranın itibarını zedeleyici eylem sayılır ve idari para cezası verilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, @medoliyy adlı X kullanıcısının hepimizi hüzünlendiren o paylaşımı👇

İşte, @medoliyy adlı X kullanıcısının hepimizi hüzünlendiren o paylaşımı👇
twitter.com

Kimileri yazının sahte olduğunu düşündü, kimileri duasını eksik etme!

Kimileri yazının sahte olduğunu düşündü, kimileri duasını eksik etme!
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının eline geçen yazılı daha birçok para vardı belli ki! Timeline bir anda yazılı banknot koleksiyonuna dönerken işin içine mizah da karıştı gözyaşı da... 

Gelin, paraya yazılan birbirinden ilginç notlara bir kez de birlikte bakalım👇

Hadi sevenleri kavuşturalım...👇

Hadi sevenleri kavuşturalım...👇
twitter.com

Futbol taraftarı her yerde👇

Futbol taraftarı her yerde👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

James Arthur'un "Car’s Outside" şarkısından sözler bile vardı banknotların üzerinde👇

James Arthur'un "Car’s Outside" şarkısından sözler bile vardı banknotların üzerinde👇
twitter.com

'Ah canım, şehrin tüm ışıkları

Hiçbir zaman gözlerin kadar parlak olmayacak'

Ne diyelim: Sadaka ömrü uzatır... 👇

Ne diyelim: Sadaka ömrü uzatır... 👇
twitter.com

"Son param"👇

"Son param"👇
twitter.com

Cevabı Fenerbahçelilerden alalım👇

Cevabı Fenerbahçelilerden alalım👇
twitter.com

"Ya haramsa?"👇

"Ya haramsa?"👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ah be yaktın bizi!👇

Ah be yaktın bizi!👇
twitter.com

İşte aradığımız matematik zekası...👇

İşte aradığımız matematik zekası...👇
twitter.com

Birileri kapmış harçlığı...👇

Birileri kapmış harçlığı...👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılar dilemeden geçmeyelim!👇

Başarılar dilemeden geçmeyelim!👇
twitter.com

"Sonbahar bahane olmuş..."👇

"Sonbahar bahane olmuş..."👇
twitter.com

Acaba kavuştu mu?👇

Acaba kavuştu mu?👇
twitter.com

İşte bu yüreğimizi yaktı...👇

İşte bu yüreğimizi yaktı...👇
twitter.com

Şimdi ise söz sizde! Hiç elinize yazılı bir banknot geçti mi? Yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın