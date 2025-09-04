Elektrikli Valiz Üzerinde Ankara Trafiğinde Yolculuk Yapan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Elektrikli scooter valizi sadece havalimanında kullananları şaşırtacak görüntüler Ankara'dan geldi. Başkentin Altındağ ilçesinde Akköprü kavşağında bir kişi elektrikli valiz ile trafiğe karıştı. Valizin üzerinde trafikte seyir halindeki kişinin telefon kameralarına yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu. Sağ şeritte seyreden valizli şahısa şaşıranlar olduğu kadar, ülkemizde yaşananlara şaşırmayı bırakanlar da dikkat çekti.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, elektrikli scooter valiz ile Ankara trafiğinde yolculuk 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrikli valiz ile can güvenliğini riske atarak trafiğe karışan adama sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi!
Tabii bizi şaşırtmak da zor!👇
"Milletin alabilceği araba"👇
Peki nereye?👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Valiz olmak da zor!"👇
"Valize ÖTV + MTV"👇
Valizin modelini araştıranlarsa Grok'a yöneldi!👇
Tatilcilerin gözleri açıldı!👇
Neden olmasın: "Terapi"👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Suçum neydi?"👇
"Gelmeyin..."👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın