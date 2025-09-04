Elektrikli Valiz Üzerinde Ankara Trafiğinde Yolculuk Yapan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Elektrikli scooter valizi sadece havalimanında kullananları şaşırtacak görüntüler Ankara'dan geldi. Başkentin Altındağ ilçesinde Akköprü kavşağında bir kişi elektrikli valiz ile trafiğe karıştı. Valizin üzerinde trafikte seyir halindeki kişinin telefon kameralarına yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu. Sağ şeritte seyreden valizli şahısa şaşıranlar olduğu kadar, ülkemizde yaşananlara şaşırmayı bırakanlar da dikkat çekti.

İşte, detaylar...