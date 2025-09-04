onedio
Elektrikli Valiz Üzerinde Ankara Trafiğinde Yolculuk Yapan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 09:02

Elektrikli scooter valizi sadece havalimanında kullananları şaşırtacak görüntüler Ankara'dan geldi. Başkentin Altındağ ilçesinde Akköprü kavşağında bir kişi elektrikli valiz ile trafiğe karıştı. Valizin üzerinde trafikte seyir halindeki kişinin telefon kameralarına yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu. Sağ şeritte seyreden valizli şahısa şaşıranlar olduğu kadar, ülkemizde yaşananlara şaşırmayı bırakanlar da dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

İşte, elektrikli scooter valiz ile Ankara trafiğinde yolculuk 👇

Elektrikli valiz ile can güvenliğini riske atarak trafiğe karışan adama sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi!

Valiziyle trafikte seyreden kişi herkesi şaşırttı diyemeyiz. Üstelik bu fikri sevenler bile oldu. İşi mizaha dönüştürenler de X üzerinden yorum yapmayı unutmadı. Gelin, sosyal medyanın tepkilerine de birlikte göz atalım. 👇

Tabii bizi şaşırtmak da zor!👇

"Milletin alabilceği araba"👇

Peki nereye?👇

"Valiz olmak da zor!"👇

"Valize ÖTV + MTV"👇

Valizin modelini araştıranlarsa Grok'a yöneldi!👇

Tatilcilerin gözleri açıldı!👇

Neden olmasın: "Terapi"👇

"Suçum neydi?"👇

"Gelmeyin..."👇

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
