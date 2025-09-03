Üniversite Yıllarının Gülümseten Hatıralarını Anlattılar: Sosyal Medya, Üniversitelerin İtiraf Sayfasına Döndü

Kimler üniversite yıllarını özledi? Twitter’da “Bir üniversite anınızı anlatın” diyerek milyonlara nostalji yaşatan @sosyalistbu kullanıcı adlı hesap, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kimi ders anılarını anlattı, kimi unutmadığı notlarını... Acısıyla tatlısıyla pek çok kişinin hayatını değiştiren üniversite anıları ise okuyanları, hem güldürdü hem duygulandırdı.

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının üniversite anılarına bir kez de birlikte göz atalım...