Üniversite Yıllarının Gülümseten Hatıralarını Anlattılar: Sosyal Medya, Üniversitelerin İtiraf Sayfasına Döndü

Üniversite Yıllarının Gülümseten Hatıralarını Anlattılar: Sosyal Medya, Üniversitelerin İtiraf Sayfasına Döndü

03.09.2025 - 22:36

Kimler üniversite yıllarını özledi? Twitter’da “Bir üniversite anınızı anlatın” diyerek milyonlara nostalji yaşatan @sosyalistbu kullanıcı adlı hesap, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kimi ders anılarını anlattı, kimi unutmadığı notlarını... Acısıyla tatlısıyla pek çok kişinin hayatını değiştiren üniversite anıları ise okuyanları, hem güldürdü hem duygulandırdı.

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının üniversite anılarına bir kez de birlikte göz atalım...

İşte, timeline'ı üniversite anılarıyla dolduran o paylaşım!👇

twitter.com

Eğitim hayatı sadece derslerden ibaret değildi. Hayatınızın belki de en güzel yıllarıdır aynı zamanda... İş hayatının, sorumlulukların ve zorlukların henüz başlamadığı yıllar diyebiliriz bu dönemlere. Özellikle de üniversite yılları kimliğimizin de oturduğu, en değerli yıllardır. 

Üniversite kimilerimizin hafızasında zorlu dersler, düşük notlar ve bitmek bilmeyen vizeler olarak kalsa da kimilerimizin anıları bir hayli ilginç... Gelin, sosyal medya kullanıcılarının anılarıyla zamanda yolculuk yapalım. 👇

Bazen hocaları anlamak zordur!👇

twitter.com

"Uyumak için evine git"👇

twitter.com

Bunu yaşamayan var mı peki?👇

twitter.com

"Allah gecinden versin, hocam"👇

twitter.com
Ceza mı, ödül mü?👇

twitter.com

"Felsefe yapmadan cevap verir misiniz?"👇

twitter.com

"Dönemin başında sabah 8 dersindeki tüm devamsızlığımı kullanmıştım. Haftada 2 gün eşek gibi o derse gittikten sonra dönemin sonunda sistemde devamsızlıktan kaldığımı görünce şöyle olmuştum" 👇

Yani 1 ay boyunca fark etmediniz mi?👇

twitter.com

Kız öğrenci vs. erkek öğrenci...👇

twitter.com
Bazen söyleyemezsin...👇

twitter.com

Şimdi soğukta işe gidiyor musunuz, acaba?👇

twitter.com

"Gerizekalının etimolojisi..."👇

twitter.com

Hak ettiğine emin miyiz peki?👇

twitter.com

İşte o sihirli soru: "Kağıdımı görebilir miyim hocam?"👇

twitter.com

'Gittim odasına dedim hocam böyle beklemiyordum sonucumu. Bana demesin mi bu notlar 10 puan eklenmiş hali. Tamam hocam deyip teşekkür edip çıktım. Sınav kağıtlarını bence okumamıştı.'

"O kadar yüksek kahkaha bir daha duymadım"👇

twitter.com

"Çaktırmadan oturup dersi dinledim..."👇

twitter.com

Biz size yolunuz açık olsun diyelim!👇

twitter.com

Neler oluyor hayatta...👇

twitter.com

Akran zorbalığı her yerde...👇

twitter.com
Sözün bittiği yer!👇

twitter.com

“Mert ateşler içinde yanıyorum….”👇

twitter.com

'Mesajları açtı ve “Evet arkadaşlar son mesaj Elif arkadaşımızdan gelmiş' dedi ve okumaya başladı. Mesaj şöyle başlıyordu “Mert ateşler içinde yanıyorum….” Bu kısmı okudu be ben bu mesajı daha okuyamam deyip telefonu masama bıraktı. Tabi tüm sınıf kahkahalara boğuldu.

Hocam devamını okur musunuz dedim. Hayır o mesajın devamını okumaya terbiyem el vermez dedi. Sınıf kahkahalar içinde ben de utancımdan ne yapacağımı şaşırmış bir durumdaydım. Mesajın devamını okusa gerçeği herkes öğrenecek ama belki de başım da belaya girecekti.

Mesajın orijinali şöyleydi 'Mert ateşler içinde yanıyorum hastayım, derslere gelemeyeceğim benim yerime imza atabilir misin?'

Belki de "Ummadık taş baş yarar"👇

twitter.com

Sıra sizin anılarınızda! Hadi, yorumlarda buluşalım!

