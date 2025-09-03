Üniversite Yıllarının Gülümseten Hatıralarını Anlattılar: Sosyal Medya, Üniversitelerin İtiraf Sayfasına Döndü
Kimler üniversite yıllarını özledi? Twitter’da “Bir üniversite anınızı anlatın” diyerek milyonlara nostalji yaşatan @sosyalistbu kullanıcı adlı hesap, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kimi ders anılarını anlattı, kimi unutmadığı notlarını... Acısıyla tatlısıyla pek çok kişinin hayatını değiştiren üniversite anıları ise okuyanları, hem güldürdü hem duygulandırdı.
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının üniversite anılarına bir kez de birlikte göz atalım...
İşte, timeline'ı üniversite anılarıyla dolduran o paylaşım!👇
Bazen hocaları anlamak zordur!👇
"Uyumak için evine git"👇
Bunu yaşamayan var mı peki?👇
"Allah gecinden versin, hocam"👇
Ceza mı, ödül mü?👇
"Felsefe yapmadan cevap verir misiniz?"👇
"Dönemin başında sabah 8 dersindeki tüm devamsızlığımı kullanmıştım. Haftada 2 gün eşek gibi o derse gittikten sonra dönemin sonunda sistemde devamsızlıktan kaldığımı görünce şöyle olmuştum" 👇
Yani 1 ay boyunca fark etmediniz mi?👇
Kız öğrenci vs. erkek öğrenci...👇
Bazen söyleyemezsin...👇
Şimdi soğukta işe gidiyor musunuz, acaba?👇
"Gerizekalının etimolojisi..."👇
Hak ettiğine emin miyiz peki?👇
İşte o sihirli soru: "Kağıdımı görebilir miyim hocam?"👇
"O kadar yüksek kahkaha bir daha duymadım"👇
"Çaktırmadan oturup dersi dinledim..."👇
Biz size yolunuz açık olsun diyelim!👇
Neler oluyor hayatta...👇
Akran zorbalığı her yerde...👇
Sözün bittiği yer!👇
“Mert ateşler içinde yanıyorum….”👇
Belki de "Ummadık taş baş yarar"👇
