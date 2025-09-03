onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bunu da Yaptılar: Gaziantep'te Bir Kasabın Hileli Et 'Çalma' Makinesi Kullandığı Tespit Edildi!

Bunu da Yaptılar: Gaziantep'te Bir Kasabın Hileli Et 'Çalma' Makinesi Kullandığı Tespit Edildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 22:05

İçerik Devam Ediyor

'Daha kötüsü olamaz artık' dediğimiz her gün, yeni bir skandalla daha karşılaşıyoruz. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir kasap tarafından kullanılan 'hileli' et çekme makinesini paylaştı. Kasabın, kurduğu düzenekle müşterinin getirdiği taze eti çaldığı, yerine müşteriye bozulmaya yakın etleri verdiği ortaya çıktı.

Yapılan vicdansızlık, Gaziantep zabıta ekipleri veTarım İl Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Hileli et çekme makinesinin nasıl bir düzeneğe sahip olduğu da anlatıldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tarihi geçmiş, rengi bozulmuş, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ürünler...

Tarihi geçmiş, rengi bozulmuş, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ürünler...

Kasap, kurduğu düzenekle vatandaşlara tarihi geçen, bozulmaya yüz tutmuş ürünleri veriyor. Ayrıca 'köy yoğurdu' adı altında satılan yoğurtlar da tavuklar da hijyenik olmayan koşullarda saklanıyor. 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı paylaşımda kasabın mühürlendiğini ve denetimlerine devam edeceklerini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın