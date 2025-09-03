Bunu da Yaptılar: Gaziantep'te Bir Kasabın Hileli Et 'Çalma' Makinesi Kullandığı Tespit Edildi!

'Daha kötüsü olamaz artık' dediğimiz her gün, yeni bir skandalla daha karşılaşıyoruz. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir kasap tarafından kullanılan 'hileli' et çekme makinesini paylaştı. Kasabın, kurduğu düzenekle müşterinin getirdiği taze eti çaldığı, yerine müşteriye bozulmaya yakın etleri verdiği ortaya çıktı.
Yapılan vicdansızlık, Gaziantep zabıta ekipleri veTarım İl Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Hileli et çekme makinesinin nasıl bir düzeneğe sahip olduğu da anlatıldı.
Tarihi geçmiş, rengi bozulmuş, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ürünler...
