Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Napoli'nin Sosyal Medyada Paylaşılan Haliyle Gerçek Halini Karşılaştırdı

Son dönemde sosyal medyada turistik bölgelerin sosyal medyada görülen yüzüyle gerçekte nasıl göründüğünün karşılaştırıldığı videolara rastlıyoruz. Sosyal medyada elbette her şeyin en güzel, en kusursuz hali paylaşılıyor. Bu da özellikle seyahat rotasını buna göre düzenleyenlerde bir hayal kırıklığı yaratabiliyor. Oldukça renkli, hareketli ve düzenli gördüğümüz lokasyonların aslında tam bir hayal kırıklığı olduğunu görebiliyoruz. Fakat elbette her bölgenin bakımsız ya da düzensiz olduğu noktalar var. Bu aslında çok da ilginç bir durum değil.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Napoli'nin sosyal medyada görülen yüzüyle gerçek hayatta nasıl göründüğünü karşılaştırdı. Fakat alıştığımız videolar gibi şehrin asıl yüzünün kötü ve kirli değil, renkli ve canlı olduğunu vurguladı.