Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Napoli'nin Sosyal Medyada Paylaşılan Haliyle Gerçek Halini Karşılaştırdı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Napoli'nin Sosyal Medyada Paylaşılan Haliyle Gerçek Halini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2025 - 14:48

Son dönemde sosyal medyada turistik bölgelerin sosyal medyada görülen yüzüyle gerçekte nasıl göründüğünün karşılaştırıldığı videolara rastlıyoruz. Sosyal medyada elbette her şeyin en güzel, en kusursuz hali paylaşılıyor. Bu da özellikle seyahat rotasını buna göre düzenleyenlerde bir hayal kırıklığı yaratabiliyor. Oldukça renkli, hareketli ve düzenli gördüğümüz lokasyonların aslında tam bir hayal kırıklığı olduğunu görebiliyoruz. Fakat elbette her bölgenin bakımsız ya da düzensiz olduğu noktalar var. Bu aslında çok da ilginç bir durum değil. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, Napoli'nin sosyal medyada görülen yüzüyle gerçek hayatta nasıl göründüğünü karşılaştırdı. Fakat alıştığımız videolar gibi şehrin asıl yüzünün kötü ve kirli değil, renkli ve canlı olduğunu vurguladı.

Napoli, İtalya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri.

Napoli, İtalya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri.

İtalya’nın güneyinde Akdeniz’in en hareketli şehirlerinden biri. Tarihi dokusuyla UNESCO mirası listesinde yer alan Napoli, dar sokakları, tarihi meydanları ve Vezüv Yanardağı’nın eşsiz manzarasıyla her sene sayısız turist çekiyor. Pizzanın doğduğu şehir olarak ünlü olan Napoli, zengin mutfağı, sıcakkanlı insanları ve canlı sokak kültürüyle tipik bir Akdeniz atmosferi sunuyor. Kimi zaman kaotik yapısıyla dikkat çekse de bu hareketlilik şehre ayrı bir renk katıyor. Her şehrin olduğu gibi Napoli'nin de düzensiz olduğu bölgeleri var. Fakat elbette bu şehrin güzelliğini gölgeleyemiyor.

