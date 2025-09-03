onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çizgi Film Karakteri Gibi: Norveç'teki Bir Gemi Şefinin Bir Günü Sosyal Medyada Viral Oldu

Çizgi Film Karakteri Gibi: Norveç'teki Bir Gemi Şefinin Bir Günü Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2025 - 13:31

İçerik Devam Ediyor

Gemi şefliği, denizcilik sektöründe önemli bir meslek dalı. Gemi şefleri gemideki mutfak hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Sadece yemek hazırlamakla kalmaz; aynı zamanda malzeme ve stok yönetimi, hijyen kontrolleri ve mutfak ekibinin organizasyonunu da yürütürler. Yolcuların ve mürettebatın beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için menü planlaması yapar ve geminin seyrine göre yemek çeşitliliğini ayarlarlar. Bu meslek, uzun süre denizde kalmayı, dar ve hareketli mutfak koşullarında çalışmayı gerektirir. Bu yüzden herkesin tercih edebileceği bir iş değildir.

Norveç'te gemi şefliği yapan bir adamın, gemideki bir günü sosyal medyada viral oldu. O görüntüler animasyon filmlerine benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde Norveç, doğal güzellikleri, yüksek yaşam standardı ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla dünyanın en beğenilen ülkelerinden biri.

Son dönemde Norveç, doğal güzellikleri, yüksek yaşam standardı ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla dünyanın en beğenilen ülkelerinden biri.

Fiyortları, dağları ve temiz denizleriyle doğa tutkunları için eşsiz bir cennet sunan Norveç, aynı zamanda eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleriyle de vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önem ve çevre dostu politikaları, ülkenin uluslararası alanda saygınlığını artırırken, kültürel etkinlikleri ve güvenli yaşam koşulları da Norveç’i hem turistler hem de yerleşmek isteyenler için cazip bir ülke hâline getiriyor. Görüntülerde de Norveç'i eşsiz doğası yine görenleri büyüledi. Pek çok kişi, amcanın mesleğine imrendi. Peki siz bu gibi suyun ortasında bu işi yapabilir miydiniz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın