Çizgi Film Karakteri Gibi: Norveç'teki Bir Gemi Şefinin Bir Günü Sosyal Medyada Viral Oldu

Gemi şefliği, denizcilik sektöründe önemli bir meslek dalı. Gemi şefleri gemideki mutfak hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Sadece yemek hazırlamakla kalmaz; aynı zamanda malzeme ve stok yönetimi, hijyen kontrolleri ve mutfak ekibinin organizasyonunu da yürütürler. Yolcuların ve mürettebatın beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için menü planlaması yapar ve geminin seyrine göre yemek çeşitliliğini ayarlarlar. Bu meslek, uzun süre denizde kalmayı, dar ve hareketli mutfak koşullarında çalışmayı gerektirir. Bu yüzden herkesin tercih edebileceği bir iş değildir.

Norveç'te gemi şefliği yapan bir adamın, gemideki bir günü sosyal medyada viral oldu. O görüntüler animasyon filmlerine benzetildi.