Gözleri Bozuk Bebeğin Gözlükle Dünyayı İlk Kez Net Gördüğü Anlarda Yaşadığı Şaşkınlık Fena Duygulandırdı

Zaman zaman doğuştan görme bozukluğu olan bebeklerin gözlükle hayatı ilk kez gördüğü anlara şahit oluyoruz. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor... Bu kez ise minik bebek ilk kez net görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. O anları görenler ise pamuk gibi oldu.

