Gözleri Bozuk Bebeğin Gözlükle Dünyayı İlk Kez Net Gördüğü Anlarda Yaşadığı Şaşkınlık Fena Duygulandırdı

Kaynak: https://x.com/jurnaltr/status/1962830...
Zaman zaman doğuştan görme bozukluğu olan bebeklerin gözlükle hayatı ilk kez gördüğü anlara şahit oluyoruz. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor... Bu kez ise minik bebek ilk kez net görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. O anları görenler ise pamuk gibi oldu.
Kaynak: Jurnal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir bebeğin hayatı ilk kez net gördüğü anlar kalbinizi ısıtacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir bebek, ilk kez gözlük takarak hayatı net gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın