Gözleri Bozuk Bebeğin Gözlükle Dünyayı İlk Kez Net Gördüğü Anlarda Yaşadığı Şaşkınlık Fena Duygulandırdı

Gözleri Bozuk Bebeğin Gözlükle Dünyayı İlk Kez Net Gördüğü Anlarda Yaşadığı Şaşkınlık Fena Duygulandırdı

03.09.2025 - 14:41

Zaman zaman doğuştan görme bozukluğu olan bebeklerin gözlükle hayatı ilk kez gördüğü anlara şahit oluyoruz. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor... Bu kez ise minik bebek ilk kez net görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. O anları görenler ise pamuk gibi oldu.

Kaynak: Jurnal

Kaynak: https://x.com/jurnaltr/status/1962830...
Bir bebeğin hayatı ilk kez net gördüğü anlar kalbinizi ısıtacak.

Bir bebek, ilk kez gözlük takarak hayatı net gördü.

Bir bebek, ilk kez gözlük takarak hayatı net gördü.

Görme bozukluğu olan bebeklerin gözlük taktığı anlardaki tepkileri farklı oluyor. Kimi korkup ağlıyor, kiminin yüzüne harika bir gülümseme yayılıyor. Bu kez ise bebeğin şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
