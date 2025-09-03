Biz Yapınca Böyle Durmuyor: İtalya'da Bir Aile Kışlık Domates Sos Yaparken Eğlendikleri Anları Paylaştı

Sonbahara yavaş yavaş girerken kışlık erzak hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Reçeller, pekmezler, domates sosları, salçalar derken mutfakta yoğun bir tempo söz konusu. Bu hazırlıklar elbette sadece Türkiye'de değil, özellikle mutfakta damak tadı açısından benzerlik gösterdiğimiz İtalya'da da söz konusu! Bir İtalyan ailenin kışlık domates sosu hazırlığı yaparken eğlendikleri anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
İtalyan bir aile, kışlık domates sos yaparken eğlendiği anları paylaştı:
İtalyan ailenin eğlendiği anlar kısa sürede gündem oldu.
babaannemden aynı performansı beklerim
Kıskandım, her kış bu eğlenceden mahrum kalıyormuşum 🤦♀️