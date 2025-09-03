onedio
Biz Yapınca Böyle Durmuyor: İtalya'da Bir Aile Kışlık Domates Sos Yaparken Eğlendikleri Anları Paylaştı

İtalya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 10:24

Sonbahara yavaş yavaş girerken kışlık erzak hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Reçeller, pekmezler, domates sosları, salçalar derken mutfakta yoğun bir tempo söz konusu. Bu hazırlıklar elbette sadece Türkiye'de değil, özellikle mutfakta damak tadı açısından benzerlik gösterdiğimiz İtalya'da da söz konusu! Bir İtalyan ailenin kışlık domates sosu hazırlığı yaparken eğlendikleri anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

İtalyan bir aile, kışlık domates sos yaparken eğlendiği anları paylaştı:

İtalyan ailenin eğlendiği anlar kısa sürede gündem oldu.

İtalyan ailenin eğlendiği anlar kısa sürede gündem oldu.

Ülkemizde de aynı hazırlıklar yapılıyor fakat biz yaparken pek de böyle eğlenceli görünmüyor. İtalyan ailenin keyif dolu anları bu sebeple kısa sürede gündem oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Mert Göçer

babaannemden aynı performansı beklerim

palpito1

Kıskandım, her kış bu eğlenceden mahrum kalıyormuşum 🤦‍♀️