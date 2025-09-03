Doğal ve Zarif: Survivor Eski Şampiyonu Ogeday'ın Sevgilisine Norveç'te Ettiği Evlilik Teklifi Takdir Topladı!
Adını her ne kadar Survivor'la daha sık duysak da milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel bir anla gündem oldu. Sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a Norveç'te oldukça sade bir evlilik teklifinde bulunan Ogeday'ın mekan seçimi ve teklifin zarifliği görenleri hayran bıraktı. Çiftin mutluluğu bu doğal ve zarif anlara gelen güzel yorumlarla daha da taçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Ogeday Girişken, sportif kişiliği ve oyunculuğuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu güzeller güzeli sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile fotoğraflarını sık sık Instagram'dan paylaşan Ogeday'ın bu kez başka bir planı vardı.
O muhteşem anları buradan izleyebilirsiniz:
Bu güzel anlara gelen yorumlara birlikte bakalım:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Mutluluğunuz daim olsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın