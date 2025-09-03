onedio
Doğal ve Zarif: Survivor Eski Şampiyonu Ogeday'ın Sevgilisine Norveç'te Ettiği Evlilik Teklifi Takdir Topladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 12:26

Adını her ne kadar Survivor'la daha sık duysak da milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel bir anla gündem oldu. Sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a Norveç'te oldukça sade bir evlilik teklifinde bulunan Ogeday'ın mekan seçimi ve teklifin zarifliği görenleri hayran bıraktı. Çiftin mutluluğu bu doğal ve zarif anlara gelen güzel yorumlarla daha da taçlandı.

Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Ogeday Girişken, sportif kişiliği ve oyunculuğuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Milli kürekçimiz Ogeday, Survivor'la bütünleşse de spora olan yatkınlığı ve başarılarının yanı sıra oyunculukta da göz doldurmayı başarmıştı. Tüm bu başarılarının dışında onu bir de özel hayatıyla da konuşuyoruz.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu güzeller güzeli sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile fotoğraflarını sık sık Instagram'dan paylaşan Ogeday'ın bu kez başka bir planı vardı.

Norveç tatiline giden ünlü çiftten sevindiren bir haber geldi. Ogeday, birtanecik sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlilik teklifi etti! Bir akımı canlandırır gibi başladığı anları kameraya alan Ogeday'ın mekan seçimi ve doğallığı takdir topladı.

O muhteşem anları buradan izleyebilirsiniz:

Bu güzel anlara gelen yorumlara birlikte bakalım:

Mutluluğunuz daim olsun!

