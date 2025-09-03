Doğal ve Zarif: Survivor Eski Şampiyonu Ogeday'ın Sevgilisine Norveç'te Ettiği Evlilik Teklifi Takdir Topladı!

Adını her ne kadar Survivor'la daha sık duysak da milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel bir anla gündem oldu. Sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a Norveç'te oldukça sade bir evlilik teklifinde bulunan Ogeday'ın mekan seçimi ve teklifin zarifliği görenleri hayran bıraktı. Çiftin mutluluğu bu doğal ve zarif anlara gelen güzel yorumlarla daha da taçlandı.