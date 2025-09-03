Gülçin'le Polemik Yaşayan Yasemin Yürük Hepsi 20. Yıl Konserinin Neden Yapılmadığını Açıkladı!
Ortalık bir hayli karıştı! Hepsi grubunun 20. yıl özel konseri, grup içindeki anlaşmazlıklar yüzünden gerçekleşemedi. Gülçin Ergül’ün projeye katılmayı reddetmesi ve diğer üyelerle yaşanan gerginliklerin ardından organizasyon iptal edilirken Yasemin'den açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000’li yılların en popüler kız grubu Hepsi, uzun yıllar sonra 20. yılına özel bir konser ve belgesel projesiyle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuç olarak, Hepsi grubunun 20. yılı için planlanan konser ve belgesel projeleri, üyeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın