Gülçin'le Polemik Yaşayan Yasemin Yürük Hepsi 20. Yıl Konserinin Neden Yapılmadığını Açıkladı!

03.09.2025 - 12:12

Ortalık bir hayli karıştı! Hepsi grubunun 20. yıl özel konseri, grup içindeki anlaşmazlıklar yüzünden gerçekleşemedi.  Gülçin Ergül’ün projeye katılmayı reddetmesi ve diğer üyelerle yaşanan gerginliklerin ardından organizasyon iptal edilirken Yasemin'den açıklama geldi.

2000’li yılların en popüler kız grubu Hepsi, uzun yıllar sonra 20. yılına özel bir konser ve belgesel projesiyle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyordu.

Ancak grup üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, bu heyecan verici planları sekteye uğrattı.

Gülçin Ergül, projeye katılmayı reddettiğini ve bunun nedenini “Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor” sözleriyle açıkladı. Bu açıklama, diğer grup üyeleriyle arasında gerginliklere yol açtı. Yasemin Yürük ise Gülçin’in Hepsi üzerinden PR yapmaya devam ettiğini ve “egoyla hiçbir şey olmayacağını” söyledi.

Gülçin, sosyal medya üzerinden kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını belirterek, konser ve belgesel konularının Yasemin tarafından gündeme getirildiğini ifade etti. “Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Sonuç olarak, Hepsi grubunun 20. yılı için planlanan konser ve belgesel projeleri, üyeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.

