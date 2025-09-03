Yeni Yaş Heyecanı! Gonca Vuslateri, Doğum Gününü Kutladıktan Sonra Mustafa Üstündağ ile Dans Pistini Salladı!

Sevdikleriyle yeni yaşını kutlayan Gonca Vuslateri'nin doğum gününe bir sürü ünlü arkadaşı katıldı. İsimler arasında Mustafa Üstündağ da vardı. Pasta kesimi gerçekleştikten sonra Gonca Vuslateri, arkadaşı Mustafa Üstündağ ile dans etti. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken ikili, izleyenler tarafından çok enerjik bulundu.

Kaynak: @Magazin_Buradaa