Unutulmayacak Bir Moda İkonu! Zendaya'nın Her Zaman Akıllarda Kalacak Kırmızı Halı Görünümleri!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 14:46

Disney Channel'la hayatımıza giren Zendaya, yeni projeleriyle hepimizi heyecanlandırıyor. Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla çok konuşulan bir isim. Genelde Met Gala ya da farklı özel günlerde gözler direkt ona çevriliyor çünkü küçüklüğünden beri en sevilen elbiseleri hep o giyiyor ve çok da iyi taşıyor. Şimdi birlikte Zendaya'nın olay olan kırmızı halı görünümlerine bakalım. Favorinizi yazmayı unutmayın!

Kaynak: Vogue Türkiye

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOEUytcDa...
Dolce & Gabbana, 2017

Dolce & Gabbana, 2017

Bu renkler teninde çok iyi durmuş. Ayrıca saçlarının kabarıklığı da dikkatleri üstüne toplamış, kesinde farklı bir görünüm.

Versace, 2018

Versace, 2018

2018 Met Gala’nın teması İlahi Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücüydü. Zendaya, Joan of Arc’tan ilham alan zırh görünümlü elbisesi ve kızıl saçlarıyla temaya en çok uyan isimlerden biri olmuştu.

Tommy Hilfiger, 2019

Tommy Hilfiger, 2019

Bu görünümü en olay olan görünümlerinden biriydi. 2019 Met Gala’nın teması Camp: Moda Üzerine Notlardı. Zendaya'nın elbisesinin ışıklarla kaplı olması ve normal bir elbiseyken bir anda Cinderella'ya dönüşmesi büyük bir şovdu. Kabul edelim kızlar, kendimizi bu elbisenin içinde hayal ettik.

Tom Ford, 2020

Tom Ford, 2020

Zendaya, 2020 Critics’ Choice Awards’da metalik pembe zırh görünümlü üstü ve uzun eteğiyle göz kamaştırdı. Pembe onun rengi.

Valentino, 2021

Valentino, 2021

Rengi inanılmaz dikkat çekiciydi ve her elbise gibi bunu da süper taşımıştı.

Balmain, 2021

Balmain, 2021

Bu elbiseyi Venedik Film Festivali'nde giyinmişti.

Louis Vuitton, 2023

Louis Vuitton, 2023

Bu elbiseyi 2023 NAACP Image Awards’ta giymişti. Sade ama çok cesur bir seçimdi.

Valentino, 2023

Valentino, 2023

Bu elbiseyi 2023 SAG Ödülleri’nde giymişti. En tatlı ve şık olduğu görünümlerinden biri. Tekrar söylüyorum, pembe onun rengi.

Rahul Mishra, 2023

Rahul Mishra, 2023

Bu elbiseyi 2023’te Hindistan’daki Nita Mukesh Ambani Kültür Merkezi açılışında giymişti.

Richard Quinn, 2023

Richard Quinn, 2023

Bu elbiseyi 2023 Venedik Film Festivali’nde giymişti. Çok asil görünüyor.

Vintage Versace, 2023

Vintage Versace, 2023

Bu elbiseyi 2023 NAACP Image Awards’ta giymişti.

Jonathan Anderson, 2024

Jonathan Anderson, 2024

Bu elbiseyi Challengers filminin Sydney galasında giymişti.

Bob Mackie Couture (1996), 2024

Bob Mackie Couture (1996), 2024

Rock & Roll Hall of Fame töreninde giydiği bu parça, Cher’e atıfta bulunan vintage bir Bob Mackie tasarımı.

Armani Privé, 2024

Armani Privé, 2024

Bu elbiseyi 2024 Oscar töreninde giyinmişti.

Mugler, 2024

Mugler, 2024

Dune: Part Two Londra galasında giydiği bu metalik zırh görünümlü elbiseyle tam bir ikon oldu. Normalde giyindiğinden daha farklı bir tarz tercih ettiği için çok dikkat çekmişti.

Maison Margiela, 2024

Maison Margiela, 2024

Bu elbiseyi 2024 Met Gala’da giymişti. Temanın Uyuyan Güzellikler: Moda Uyanıyor olduğu gecede, makyajıyla ve orijinal tarzıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Givenchy, 2024

Givenchy, 2024

Bu siyah vintage Givenchy elbiseyi 2024 Met Gala’da ikinci görünüm olarak giymişti.

Louis Vuitton, 2025

Louis Vuitton, 2025

Bu turuncu elbiseyi 2025 Golden Globes’ta giymişti.

Louis Vuitton, 2025

Louis Vuitton, 2025

Met Gala'da yine farklı bir tarzla karşımıza çıkmış, dikkatleri üstüne çekmişti. 

Her Met Gala'da ona bayılmaktan yorulduk. Favorimiz belli mi bu arada?

