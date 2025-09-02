Unutulmayacak Bir Moda İkonu! Zendaya'nın Her Zaman Akıllarda Kalacak Kırmızı Halı Görünümleri!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOEUytcDa...
Disney Channel'la hayatımıza giren Zendaya, yeni projeleriyle hepimizi heyecanlandırıyor. Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla çok konuşulan bir isim. Genelde Met Gala ya da farklı özel günlerde gözler direkt ona çevriliyor çünkü küçüklüğünden beri en sevilen elbiseleri hep o giyiyor ve çok da iyi taşıyor. Şimdi birlikte Zendaya'nın olay olan kırmızı halı görünümlerine bakalım. Favorinizi yazmayı unutmayın!
Kaynak: Vogue Türkiye
Dolce & Gabbana, 2017
Versace, 2018
Tommy Hilfiger, 2019
Tom Ford, 2020
Valentino, 2021
Balmain, 2021
Louis Vuitton, 2023
Valentino, 2023
Rahul Mishra, 2023
Richard Quinn, 2023
Vintage Versace, 2023
Jonathan Anderson, 2024
Bob Mackie Couture (1996), 2024
Armani Privé, 2024
Mugler, 2024
Maison Margiela, 2024
Givenchy, 2024
Louis Vuitton, 2025
Louis Vuitton, 2025
