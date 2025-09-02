Unutulmayacak Bir Moda İkonu! Zendaya'nın Her Zaman Akıllarda Kalacak Kırmızı Halı Görünümleri!

Disney Channel'la hayatımıza giren Zendaya, yeni projeleriyle hepimizi heyecanlandırıyor. Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla çok konuşulan bir isim. Genelde Met Gala ya da farklı özel günlerde gözler direkt ona çevriliyor çünkü küçüklüğünden beri en sevilen elbiseleri hep o giyiyor ve çok da iyi taşıyor. Şimdi birlikte Zendaya'nın olay olan kırmızı halı görünümlerine bakalım. Favorinizi yazmayı unutmayın!

Kaynak: Vogue Türkiye