"Acımız Katlanıyor!" Hadise, Kadın Cinayetlerinin Ardından Konuşulan Konulara Sert Tepki Gösterdi!
Ülkemizde artan kadın cinayetleri ne yazık ki bu sene de son bulmadı. Her geçen gün daha çok artıyor. Nasıl olur, nasıl durdurulur derken herkese sinirleniyoruz ve acımızı birlikte paylaşıyoruz. Sevilen şarkıcı Hadise de bu acıyı paylaşanlardan. Son günlerde gerçekleşen kadın cinayetlerine tepki gösteren Hadise'nin Instagram platformu üzerinden yayınladığı hikaye herkesi düşündürdü.
Hadise, sadece sahnedeki performansıyla değil ülkece yaşadığımız sosyal problemlere olan duyarlılığıyla da biliniyor.
Bu konuya olan duruşunu son olarak Instagram hesabında paylaştığı story ile de gösterdi.
