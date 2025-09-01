onedio
"Acımız Katlanıyor!" Hadise, Kadın Cinayetlerinin Ardından Konuşulan Konulara Sert Tepki Gösterdi!

01.09.2025 - 21:31

Ülkemizde artan kadın cinayetleri ne yazık ki bu sene de son bulmadı. Her geçen gün daha çok artıyor. Nasıl olur, nasıl durdurulur derken herkese sinirleniyoruz ve acımızı birlikte paylaşıyoruz. Sevilen şarkıcı Hadise de bu acıyı paylaşanlardan. Son günlerde gerçekleşen kadın cinayetlerine tepki gösteren Hadise'nin Instagram platformu üzerinden yayınladığı hikaye herkesi düşündürdü.

Hadise, sadece sahnedeki performansıyla değil ülkece yaşadığımız sosyal problemlere olan duyarlılığıyla da biliniyor.

Son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı sessiz kalmayan Hadise, tepkisini her fırsatta dile getiriyor ve bizim de sesimiz oluyor. Her adımda kadınların yanında olduğunu güçlü bir ifadeyle belli ediyor.

Bu konuya olan duruşunu son olarak Instagram hesabında paylaştığı story ile de gösterdi.

Hadise, paylaştığı bu hikayede kadın cinayetlerine olan öfkesini ve acısını açıkça dile getirerek herkese düşündürücü bir mesaj verdi.

Hadise'ye katılıyor ve diliyoruz ki kadınlar olarak kendimizi açıklamak zorunda olduğumuz bu günler ve 'Neden olmuş, kaç yaşındaymış, üstünde ne varmış?' gibi soruların sorulduğu cinayetler artık son bulur.

