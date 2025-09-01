onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Wednesday Kadrosuna Katılan Lady Gaga, Rosaline Karakterine Büründü: İzleyiciler Şimdiden Heyecanlandı!

Wednesday Kadrosuna Katılan Lady Gaga, Rosaline Karakterine Büründü: İzleyiciler Şimdiden Heyecanlandı!

dizi Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 18:30

Wednesday 2. sezonuyla sahnede ama bu sefer o da var: Lady Gaga! Netflix'in bu haberi vermesinden sonra sosyal medya kullanıcıları çıldırmışa döndü ve birbirinden farklı yorumlarla karşılaştık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix’in resmi açıklamasına göre Lady Gaga, Rosaline Rotwood karakteriyle dizinin yeni sezonunda yer alacak.

Netflix’in resmi açıklamasına göre Lady Gaga, Rosaline Rotwood karakteriyle dizinin yeni sezonunda yer alacak.

Bu sürpriz, hem dizi hayranlarını hem de Gaga’nın fanlarını çok heyecanlandırdı. Daha önce müzik dünyasında ve sinemada birçok başarılı işe imza atan Lady Gaga, şimdi de Wednesday’de izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ve tabii ki sosyal medya kullanıcıları bu habere tepkilerini gizleyemeyerek yorumlar yağdırdı:

Ve tabii ki sosyal medya kullanıcıları bu habere tepkilerini gizleyemeyerek yorumlar yağdırdı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

“O sadece karakterleri oynamıyor, onlara bürünüyor. Rosaline Rotwood efsaneleşmek üzere.”

👇

👇
twitter.com

'Çok gururluyum.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Bu tarz ona çok yakışmış.'

👇

👇
twitter.com

'Daha ilk görünümden canavarların annesi (Gaga'dan bahsediyor) enerjisi hissediliyor.'

👇

👇
twitter.com

'Bu diziyi kesinlikle izleyeceğim.'

👇

👇
twitter.com

'Harika görünüyor!'

👇

👇
twitter.com

'EN İYİ KONUK OYUNCU'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'O çok güzel.'

👇

👇
twitter.com

'Ona şimdiden Emmy (ödül) verin.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın