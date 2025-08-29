onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ex'ten Gönderme Geldi: Taylor Swift ile Nişanlanmasından Sonra Travis Kelce'nin Eski Sevgilisi Sessiz Kalmadı!

Ex'ten Gönderme Geldi: Taylor Swift ile Nişanlanmasından Sonra Travis Kelce'nin Eski Sevgilisi Sessiz Kalmadı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
29.08.2025 - 18:01

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sosyal medyayı kasıp kavuran nişan gönderilerinden sonra gözler Travis'in eski sevgilisine çevrildi. Aslında çevrilmedi de Kayla Hanım kendisini belli etti diyelim. Taylor ve Travis, nişanlandıklarını duyurdukları gün, Travis'in eski sevgilisi Kayla Nicole Instagram üzerinden bir story paylaştı ve bu da hayranlar tarafından hemen fark edildi.

Kaynak: Mirror

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taylor ve Travis çifti aslında birkaç hafta öncesinden nişanlanmış.

Taylor ve Travis çifti aslında birkaç hafta öncesinden nişanlanmış.

Hatta teklifin Travis'in evinin bahçesinde olduğu söyleniyor. Birlikte yemek yedikten sonra da hemen aileleriyle FaceTime yapıp güzel haberi vermişler. Birkaç hafta sonra da bu özel haberi bütün dünyayla paylaştılar.

Tabii bu mutlu haber gündeme bomba gibi düşerken Travis’in geçmişi de merak konusu oldu.

Tabii bu mutlu haber gündeme bomba gibi düşerken Travis’in geçmişi de merak konusu oldu.

Travis Kelce'nin Kayla Nicole ile 2017 de başlayıp 2022 yılında son bulan bir ilişkisi olmuştu. Travis’in Kayla’dan ayrılışının hemen ardından Taylor’la aşk yaşamaya başlaması ise o dönem çok konuşulmuştu.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Kayla, Taylor ve Travis'in nişanlanmalarını duyurdukları gün Instagram hesabından çok dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Kayla, Taylor ve Travis'in nişanlanmalarını duyurdukları gün Instagram hesabından çok dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Tracee Ellis Ross’un “Mutluluk geçici, neşe ise köklü ve kalıcıdır.” sözlerini yeniden paylaştı ve üstüne “Yıllar önce ‘Choose Joy: Because Happiness Isn’t Enough’ kitabında okumuştum, ben de buna ulaşmayı hedefliyorum.” notunu düştü.

Aslında Kayla Nicole, Travis ile ayrılığının ardından yaşadığı zorlukları daha önce de dile getirmişti.

Aslında Kayla Nicole, Travis ile ayrılığının ardından yaşadığı zorlukları daha önce de dile getirmişti.

Mirror'ın haberine göre Kayla Nicole, daha önce göz önünde ayrılık yaşamanın çok yorucu olduğunu, Travis’in Taylor’la ilişkisi herkes tarafından bilindiği için sürekli kıyaslandığını söylemiş. “Ben gökyüzünün mavi olduğunu bile yazsam, altına eski ilişkimle ilgili yorumlar geliyor.” diyerek bu baskının onu nasıl üzdüğünü anlatmış. Hatta bu süreçte özgüveninin sarsıldığını ve kendini sorgulamaya başladığını da açıkça ifade etmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın