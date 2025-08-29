Ex'ten Gönderme Geldi: Taylor Swift ile Nişanlanmasından Sonra Travis Kelce'nin Eski Sevgilisi Sessiz Kalmadı!

Mirror'ın haberine göre Kayla Nicole, daha önce göz önünde ayrılık yaşamanın çok yorucu olduğunu, Travis’in Taylor’la ilişkisi herkes tarafından bilindiği için sürekli kıyaslandığını söylemiş. “Ben gökyüzünün mavi olduğunu bile yazsam, altına eski ilişkimle ilgili yorumlar geliyor.” diyerek bu baskının onu nasıl üzdüğünü anlatmış. Hatta bu süreçte özgüveninin sarsıldığını ve kendini sorgulamaya başladığını da açıkça ifade etmiş.