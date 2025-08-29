Ex'ten Gönderme Geldi: Taylor Swift ile Nişanlanmasından Sonra Travis Kelce'nin Eski Sevgilisi Sessiz Kalmadı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sosyal medyayı kasıp kavuran nişan gönderilerinden sonra gözler Travis'in eski sevgilisine çevrildi. Aslında çevrilmedi de Kayla Hanım kendisini belli etti diyelim. Taylor ve Travis, nişanlandıklarını duyurdukları gün, Travis'in eski sevgilisi Kayla Nicole Instagram üzerinden bir story paylaştı ve bu da hayranlar tarafından hemen fark edildi.
Kaynak: Mirror
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taylor ve Travis çifti aslında birkaç hafta öncesinden nişanlanmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu mutlu haber gündeme bomba gibi düşerken Travis’in geçmişi de merak konusu oldu.
Uzun zamandır sessizliğini koruyan Kayla, Taylor ve Travis'in nişanlanmalarını duyurdukları gün Instagram hesabından çok dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Aslında Kayla Nicole, Travis ile ayrılığının ardından yaşadığı zorlukları daha önce de dile getirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın