Bekarlığa Veda Edebilirsin Ama Bize Asla: Selena Gomez'in Bekarlığa Veda Partisi Verdiği Kesinleşti!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 16:56

Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile nişanlanan çocukluk aşkımız Selena Gomez, yakın bir zamanda kız arkadaşlarıyla Meksika, Cabo San Lucas'ta tatile çıkmıştı. 'Bu bir bekarlığa veda mı yoksa?' tarzında sorular çıktı doğal olarak. Ve evet... The News'in haberiyle birlikte bu tatilin bir bekarlığa veda partisi olduğu doğrulandı.

Kaynak: https://www.thenews.com.pk/latest/133...
Selena Gomez geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın popüler tatil rotalarından Cabo San Lucas’a gitmişti.

Fotoğrafları gördüğümüzde 'Herhalde normal bir tatildir.' diye düşünmüştük. Her yıl olduğu gibi kız kıza eğleniyorlar sandık... Ama yanılmışız.

Tatilin bütün detaylarını inceleyen gerçek fanlar, tabii ki de bunun normal bir tatil olmadığını anladı ve Selena'nın bir bekarlığa veda partisinde olduğunu söyledi.

Hatta öyle detaylar vardı ki bunun bekarlığa veda olmamasına imkân yoku. The News'in haberine göre tatilde özel şef eşliğinde hazırlanan akşam yemekleri, yalnızca onlara ait bir villa, bol güneşlenmeli keyifli günler, yat turları ve kişiselleştirilmiş süslemeler yer alıyordu. Ayrıca söylenenlere göre her yere Benny Blanco'nun fotoğraflarını yapıştırmışlar.

Fanların söyledikleri bir iddiaydı. Ta ki bugüne kadar... The News’in haberine göre, Cabo San Lucas’ta yapılan bu tatilin gerçekten de Selena’nın bekarlığa veda partisi olduğu kesinleşti.

Selena Gomez, henüz bu konuda kesin bir açıklama ya da paylaşım yapmadı ama yakın kaynakların aktardığı detaylar sayesinde Cabo tatilinin aslında onun bekarlığa veda partisi olduğu artık netleşmiş durumda. Selena'nın parti hakkında paylaşacağı detayları merakla bekliyoruz.

