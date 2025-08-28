Bekarlığa Veda Edebilirsin Ama Bize Asla: Selena Gomez'in Bekarlığa Veda Partisi Verdiği Kesinleşti!
Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile nişanlanan çocukluk aşkımız Selena Gomez, yakın bir zamanda kız arkadaşlarıyla Meksika, Cabo San Lucas'ta tatile çıkmıştı. 'Bu bir bekarlığa veda mı yoksa?' tarzında sorular çıktı doğal olarak. Ve evet... The News'in haberiyle birlikte bu tatilin bir bekarlığa veda partisi olduğu doğrulandı.
Selena Gomez geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın popüler tatil rotalarından Cabo San Lucas’a gitmişti.
Tatilin bütün detaylarını inceleyen gerçek fanlar, tabii ki de bunun normal bir tatil olmadığını anladı ve Selena'nın bir bekarlığa veda partisinde olduğunu söyledi.
Fanların söyledikleri bir iddiaydı. Ta ki bugüne kadar... The News’in haberine göre, Cabo San Lucas’ta yapılan bu tatilin gerçekten de Selena’nın bekarlığa veda partisi olduğu kesinleşti.
