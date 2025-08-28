Bekarlığa Veda Edebilirsin Ama Bize Asla: Selena Gomez'in Bekarlığa Veda Partisi Verdiği Kesinleşti!

Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco ile nişanlanan çocukluk aşkımız Selena Gomez, yakın bir zamanda kız arkadaşlarıyla Meksika, Cabo San Lucas'ta tatile çıkmıştı. 'Bu bir bekarlığa veda mı yoksa?' tarzında sorular çıktı doğal olarak. Ve evet... The News'in haberiyle birlikte bu tatilin bir bekarlığa veda partisi olduğu doğrulandı.