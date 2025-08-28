Uzmanlardan Hailey Bieber'a Uyarı: Hailey Bieber Takipçilerini Yanlış Bir Trende Sürüklemiş!
Hailey Baldwin Bieber, dünyaca bilinen, içinde cilt ve makyaj ürünlerinin de olduğu Rhode markasının sahibi. Markasını herkese tanıttıktan sonra Hailey sosyal medyada sık sık cilt bakım rutininlerini paylaşmaya başladı. Yaptığı her hareket trend oluyordu. En son bir videosunda yüzünde maskeyle sushi yiyordu ve bu durum dünyada popüler olurken, uzmanlar tarafından hiç de hoş karşılanmadı.
Hailey'nin cildine baktığımızda onun günlük rutinini merak etmeden edemiyoruz ve haliyle paylaştığı bütün videoları pür dikkat izliyoruz.
En son paylaştığı videoyu bütün dünya sorgulamadan taklit ederken bu hareket uzman insanlar tarafından "sağlıksız" olarak nitelendirildi.
Bu videodan sonra spa terapisti Maddie Cridge son bir yılda kağıt maske kullanımının uçakta, yolculukta ve artık yemek masasında bile görüldüğünü ama bunun asla hijyenik olmadığını söyledi.
