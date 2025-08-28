onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uzmanlardan Hailey Bieber'a Uyarı: Hailey Bieber Takipçilerini Yanlış Bir Trende Sürüklemiş!

Uzmanlardan Hailey Bieber'a Uyarı: Hailey Bieber Takipçilerini Yanlış Bir Trende Sürüklemiş!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 15:41

Hailey Baldwin Bieber, dünyaca bilinen, içinde cilt ve makyaj ürünlerinin de olduğu Rhode markasının sahibi. Markasını herkese tanıttıktan sonra Hailey sosyal medyada sık sık cilt bakım rutininlerini paylaşmaya başladı. Yaptığı her hareket trend oluyordu. En son bir videosunda yüzünde maskeyle sushi yiyordu ve bu durum dünyada popüler olurken, uzmanlar tarafından hiç de hoş karşılanmadı.

Kaynak: Mirror

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ha...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hailey'nin cildine baktığımızda onun günlük rutinini merak etmeden edemiyoruz ve haliyle paylaştığı bütün videoları pür dikkat izliyoruz.

Hailey'nin cildine baktığımızda onun günlük rutinini merak etmeden edemiyoruz ve haliyle paylaştığı bütün videoları pür dikkat izliyoruz.

Cilt bakımı rutinleri herkes tarafından ezberleniyor ve direkt popüler hale geliyor. Harika bir cildi ve doğal bir markaya sahip olduğu için herkes ona koşulsuz güvenip uyguladığı rutinleri sorgulamadan taklit ediyor.

En son paylaştığı videoyu bütün dünya sorgulamadan taklit ederken bu hareket uzman insanlar tarafından "sağlıksız" olarak nitelendirildi.

En son paylaştığı videoyu bütün dünya sorgulamadan taklit ederken bu hareket uzman insanlar tarafından "sağlıksız" olarak nitelendirildi.

Hailey, bu viral haline gelen videoda, yüzündeki kağıt maskeyle beklerken sushi yiyordu. Bu videodan sonra da insanlar yüzünde maskelerle beklerken yemek yemeye başladı ve bu anları video çekiyorlardı.

Bu videodan sonra spa terapisti Maddie Cridge son bir yılda kağıt maske kullanımının uçakta, yolculukta ve artık yemek masasında bile görüldüğünü ama bunun asla hijyenik olmadığını söyledi.

Bu videodan sonra spa terapisti Maddie Cridge son bir yılda kağıt maske kullanımının uçakta, yolculukta ve artık yemek masasında bile görüldüğünü ama bunun asla hijyenik olmadığını söyledi.

Mirror'ın haberine göre Maddie Cridge, Hailey Bieber'ın yarattığı bu trendin, yemek yerken maskeye yiyecekten bakteri geçebileceği için oldukça sağlıksız olduğunu söylemiş. Ayrıca Cridge'e göre bakteriler, cilt ve maske içinde sıkışıp kalır ve böylece cilt tahrişi meydana gelirmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın