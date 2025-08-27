Böyle İncelik Görülmedi: Mika Raun, 3. Yılını Kutladığı Sevgilisinden 5555 Gül Aldı!
Uzun zamandır birlikte olan ve sempatik videolarla sosyal medyanın dilinden düşmeyen çift Mika Raun ve Batuhan Can, bu sefer bomba bir sürprizle gündemde. Batuhan Can sevgilisi Mika Raun'a yıl dönümleri için tam tamına 5555 gül hazırlatmış.
Mika Raun ve Batuhan Can çifti 2024 yılından beri birlikte ve birlikte olduklarını duyurmalarından beri de dillerden hiç düşmediler.
Batuhan Can bu sefer de şaşırtmadı ama "Yok artık be adam!" dedirtmedi değil. Batuhan, yıl dönümleri için sevgilisi Mika Rauna tam 5555 gül hazırlatmış.
