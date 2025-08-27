onedio
Böyle İncelik Görülmedi: Mika Raun, 3. Yılını Kutladığı Sevgilisinden 5555 Gül Aldı!

Ceyda - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 17:05

Uzun zamandır birlikte olan ve sempatik videolarla sosyal medyanın dilinden düşmeyen çift Mika Raun ve Batuhan Can, bu sefer bomba bir sürprizle gündemde. Batuhan Can sevgilisi Mika Raun'a yıl dönümleri için tam tamına 5555 gül hazırlatmış.

Mika Raun ve Batuhan Can çifti 2024 yılından beri birlikte ve birlikte olduklarını duyurmalarından beri de dillerden hiç düşmediler.

Özellikle Batuhan Can'ın sevgilisine yaptığı jestler gündemden bir an olsun bile hiç düşmedi. Çünkü neredeyse her gün Mika Raun'un storylerinde, ona yapılan sürprizleri hayranlıkla izliyorduk.

Batuhan Can bu sefer de şaşırtmadı ama "Yok artık be adam!" dedirtmedi değil. Batuhan, yıl dönümleri için sevgilisi Mika Rauna tam 5555 gül hazırlatmış.

