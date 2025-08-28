Kardeşler Arasında Olay Gelişme: İddialara Göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in Evini Basıp Tehditler Savurdu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DN3ggr9WubH/
Biliyoruz ki Özcan Deniz ve Ercan Deniz kardeşlerin arası bir süredir çok gergin. Bu gerginlik de sık sık medyaya yansıyor, her detayıyla. Şimdi de bir magazin programı ikilinin arasındaki gerginliğe gerginlik katacak bir iddia ortaya attı. İddialara göre Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'in evini basıp korkunç tehditlerde bulunmuş.
Kaynak: Bi Bakalım
Özcan Deniz ve kardeşi Ercan Deniz'in arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyor ve gittikçe de büyüyor.
Bi Kanal'da yayınlanan Bi Bakalım programındaki iddialarına göre kardeşlerin arasındaki bu kavga son bulmamış; Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'in evine gidip kardeşini sert bir şekilde tehdit etmiş.
