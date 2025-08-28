onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kardeşler Arasında Olay Gelişme: İddialara Göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in Evini Basıp Tehditler Savurdu!

Kardeşler Arasında Olay Gelişme: İddialara Göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in Evini Basıp Tehditler Savurdu!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 11:32

Biliyoruz ki Özcan Deniz ve Ercan Deniz kardeşlerin arası bir süredir çok gergin. Bu gerginlik de sık sık medyaya yansıyor, her detayıyla. Şimdi de bir magazin programı ikilinin arasındaki gerginliğe gerginlik katacak bir iddia ortaya attı. İddialara göre Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'in evini basıp korkunç tehditlerde bulunmuş. 

Kaynak: Bi Bakalım

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DN3ggr9WubH/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özcan Deniz ve kardeşi Ercan Deniz'in arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyor ve gittikçe de büyüyor.

Özcan Deniz ve kardeşi Ercan Deniz'in arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyor ve gittikçe de büyüyor.

Ercan Deniz, en son kardeşi Özcan Deniz'in eski eşi ve aynı zamanda çocuğunun annesi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Özcan Deniz de tabii ki buna sessiz kalmayarak, Instagram üzerinden abisine videolu bir cevap vermişti.

Bi Kanal'da yayınlanan Bi Bakalım programındaki iddialarına göre kardeşlerin arasındaki bu kavga son bulmamış; Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'in evine gidip kardeşini sert bir şekilde tehdit etmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın