onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Düşerken Bile Rolden Çıkmadı: Anne Hathaway, Devil Wears Prada 2 Çekimleri Sırasında Kendini Yerde Buldu!

Düşerken Bile Rolden Çıkmadı: Anne Hathaway, Devil Wears Prada 2 Çekimleri Sırasında Kendini Yerde Buldu!

Magazin film
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 12:10

Heyecanla beklediğimiz ikonik film Devil Wears Prada 2'nin çekimleri devam ediyor. Anne Hathaway de sık sık hayranlarının kameralarına yansıyor. Özellikle havalı bir şekilde yürürken... Ama bu sefer apartmandan salına salına çıktıktan sonra ayağı kayıyor ve merdivenden düşüyor. Sokakta çekimleri izleyenler de bu anın her saniyesini kaydediyor tabii ki.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne Hathaway'in ikonik yapısı yıllar sonra bile özgüvenli yürüyüşü ve tarzıyla konuşuluyor.

Anne Hathaway'in ikonik yapısı yıllar sonra bile özgüvenli yürüyüşü ve tarzıyla konuşuluyor.

Devil Wears Prada'nın ilk filminde, Anne Hathaway'in karakterinin tarzı çok beğenilmişti. Yıllar geçti ve insanlar hala onun tarzına deli oluyor. 2. filmin yayınlanmasını beklemeden çekimlere, onun ne giyindiğine bakmak için gidiyorlar ve saatlerce sokaklarda bekliyorlar.

Meraklı hayranlar yine bir çekimi daha izlemek için sokaktaydılar fakat bu sefer senaryoda yazmayan bir olay gerçekleşti. Anne Hathaway'in ayağı kaydı ve merdivenden düştü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın