Düşerken Bile Rolden Çıkmadı: Anne Hathaway, Devil Wears Prada 2 Çekimleri Sırasında Kendini Yerde Buldu!
Heyecanla beklediğimiz ikonik film Devil Wears Prada 2'nin çekimleri devam ediyor. Anne Hathaway de sık sık hayranlarının kameralarına yansıyor. Özellikle havalı bir şekilde yürürken... Ama bu sefer apartmandan salına salına çıktıktan sonra ayağı kayıyor ve merdivenden düşüyor. Sokakta çekimleri izleyenler de bu anın her saniyesini kaydediyor tabii ki.
Anne Hathaway'in ikonik yapısı yıllar sonra bile özgüvenli yürüyüşü ve tarzıyla konuşuluyor.
Meraklı hayranlar yine bir çekimi daha izlemek için sokaktaydılar fakat bu sefer senaryoda yazmayan bir olay gerçekleşti. Anne Hathaway'in ayağı kaydı ve merdivenden düştü!
